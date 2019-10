Togo: Un an après, 2AFoot se montre plus ambitieuse

1er septembre 2018 - 1er septembre 2019, il y a un an que l'Association des Académies de Football du Togo (2AFoot) est née. Pour commémorer ce premier anniversaire un match a été organisé entre les responsables de la sélection de football de l'association. A l'issue de cette rencontre amicale, un bilan a été fait du parcours d'une année.

En effet, un bilan qui se veut être positif vu les différentes activités menées par l'Association. A en croire les propos du président de 2AFoot Florent Kataka, l'association a su s'imposer dans la sphère du football togolais en si peu de temps.

Les 80 académies membres sont réparties en 8 zones. 4 dans la capitale et 4 à l'intérieur du pays. Des compétitions ont été organisées entre ces académies dans la partie méridionale et septentrionale du pays. Tout ceci dans le but de rendre effectif le football à la base ou la formation des jeunes.

Comme perspectives, l'association rêve grand. Elle veut organiser des championnats des jeunes (U15, U17) qui vont prendre en compte les académies membres. Pas que les joueurs, elle veut élargir son travail aux entraineurs, secrétaires et administrateurs en les formant. Et aussi, étoffer certaines académies de matériels de travail comme des ballons...

Ayant comme slogan « Ensemble plus loin, plus dynamique », 2Afoot mutualise ses efforts afin et rêve plus grand. Véritable talon d'Achille du football togolais, le football à la base est devenu une réalité par le truchement du plan d'action de l'association. En témoigne les jeunes joueurs qui sont piochés dans ces académies par les équipes de D1 et D2 au Togo.

Comme fruit d'une année d'existence, la sélection de cette organisation a remporté la 2ème édition du Tournoi International des Académies de Football (TIAFOOT) le 31 août dernier.

Pour rappel, le match amical a été remporté par les jeunes des académies sur le score de deux buts à 1.