Ile Maurice: Travail - 35 secteurs d'activités désormais réglementés

Trente-cinq remuneration orders (RO) seront promulgués incessamment pour assurer l'harmonisation de différents secteurs d'activités économiques suite aux amendements apportés aux lois du travail.

Le Conseil des ministres s'est penché sur la question, hier. Ainsi, le tant attendu Portable Retirement Gratuity Fund (PRGF) aura un montant de Rs 950 millions, dont Rs 600 millions visent à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME).

Les Rs 350 millions restantes seront consacrées aux sociétés insolvables qui ne peuvent payer leurs employés.

«Ainsi, ces derniers seront payés de ce fonds et le montant sera une dette que la compagnie devra rembourser à l'État», explique le ministre du Travail, Soodesh Callichurn.

La Mauritius Revenue Authority (MRA) sera l'agent collecteur du PRGF. «Un système informatique sera mis sur pied afin de créer un compte pour chaque employé. La MRA et la Sécurité sociale y travaillent déjà actuellement.

Si tous les RO entrent en vigueur dès ce mois-ci, le PRGF, lui, démarrera en janvier prochain», laisse entendre notre interlocuteur.

Désormais, tous ceux qui effectuent un travail sans employeur spécifique seront aussi couverts par un RO. Il s'agit de The Workers' Rights (Atypical Work) Regulations. Sont concernés, par exemple, les freelancers, distributeurs de prospectus, mannequins, entre autres. Si, jusqu'à présent, les agents de sécurité et gardiens effectuaient 72 heures de travail, tel ne sera plus le cas. Ils travailleront 48 heures par semaine et la différence leur sera payée en heures supplémentaires. «Ce faisant, les jeunes vont s'intéresser à ces métiers qui seront ainsi valorisés. Cela va aussi créer des emplois», affirme le ministre Callichurn.

Les travailleurs tombant sous le Construction & Blockmaking RO (incluant maintenant les paysagistes) obtiendront une augmentation de 22 %, échelonnée sur trois ans, de 12 % en novembre prochain, 5 % en novembre 2020 et 5 % en novembre 2021.

Le secteur TIC/BPO est dorénavant régi par un RO. Au-delà du salaire reçu pour 45 heures de travail effectué, les employés toucheront 15 % de plus s'ils dépassent six heures consécutives entre 22h et 6h. La même chose s'applique à ceux de l'hôtellerie entre 18h et 6h.