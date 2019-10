Algérie: Tournoi ITF/CAT Batiche-Saïfi de Tennis - l'Algérienne Bekrar sacrée

Alger — L'Algérienne Ines Bekrar a remporté le tableau simple (filles) du tournoi international ITF/CAT juniors Batiche-Saïfi, clôturé samedi au Tennis club de Sidi-Fredj (Alger), après son succès facile en finale devant la Tunisienne Wiam Boubaker par deux sets à zéro.

Dans une finale à sens unique disputée en 01h15, Bekrar a remporté le premier set 6-1, avant de dominer son adversaire à nouveau au second set 6-2.

"Je suis très heureuse d'avoir remporté mon premier titre international en ITF. J'avoue que j'étais stressée car j'étais tête de série N.1 et la favorite du tournoi en simple. Le tournoi a été marqué par un bon niveau technique et à plusieurs reprises j'étais accrochée mais j'ai pu gérer les moments difficiles", a indiqué Bekrar à l'APS après son sacre.

Il s'agit de son deuxième titre dans cette édition 2019, après sa victoire dans le tableau double filles vendredi soir. Bekrar et la Tunisienne Ghaida Jeribi avaient en effet dominé la paire marocaine composée d'Aya El Aouni et de Manal Ennaciri 3-6, 6-1 (10-8).

En simple garçons, le Polonais Borys Zgola s'est imposé devant son compatriote Maciej Kos par deux sets à zéro (2-0), dans un match qui a duré plus de 2 heures.

"C'est un résultat très positif pour moi car il va me permettre de grignoter quelques points dans le prochain classement ITF. Je tiens à féliciter mon adversaire en finale qui est mon compatriote et mon ami. Il a très bien joué depuis l'entame de la compétition et c'était compliqué pour moi de le battre en finale", a réagi le Polonais.

En double garçons, l'Algérien Aymen Ali-Moussa et son coéquipier, le Marocain Mouad Naoui, avaient décroché vendredi le titre en dominant les Polonais Maciej Kos et Borys Zgola au super tie-break.

Ali-Moussa et Naoui ont remporté le premier set (6-2), avant de perdre au second 6-7. Au super tie-break, l'Algérien et le Marocain se sont imposés 10-7.

Plus d'une soixantaine de joueurs et joueuses issus de 13 pays ont pris part à cet événement. Il s'agit de la Pologne, de l'Egypte, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Australie, de la France, de la Tunisie, du Maroc, du Portugal, de l'Inde, de la Roumanie, de la Russie et de l'Algérie, pays hôte de cette compétition de Grade 5 qui s'est disputée sur des courts en terre battue.

L'Algérie a engagé une dizaine d'athlètes entre les qualifications et les tableaux finaux, officiés par le juge-arbitre algérien Abderrahmane Chérifa, titulaire d'un "White badge". Walid Sahli étant le directeur du tournoi.

La compétition est dédiée à la mémoire du défunt Batiche Saïfi, ancien joueur et entraîneur de l'équipe nationale, qui fut également capitaine de Coupe Davis, décédé le 27 septembre 2014.