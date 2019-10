Afrique: CAN U17 2019 - Le sacre du Cameroun confirmé par le TAS

Le 28 avril dernier, la CAN U17 2019 est rentrée dans l'histoire sur le sacre du Cameroun dans les tirs aux buts (5-3) devant la Guinée. Quelques semaines plus tard, la Fédération Marocaine (FRMF) a porté une réserve sur deux joueurs camerounais au niveau du TAS. Le verdict de ce dernier est tombé ce samedi et le Maroc a été débouté.

En effet, après une audience, le TAS rejette l'appel de la FRMF dans la mesure de sa recevabilité comme non fondée. Une décision qui fait l'affaire de la Fédération Camerounaise (Fécafoot).

« Le titre de champion d'Afrique des moins de 17 ans, fièrement conquis sur rectangle vert et confirmé par le TAS, ne souffre plus d'aucune contestation. L'on se félicite de la sentence du TAS qui confirme le respect de l'éthique sportive, de la discipline et du fair-play par les équipes ».

Alors le vainqueur de la CAN U17 2019, peut maintenant préparer la coupe du monde de la catégorie. Elle est prévue du 26 octobre au 17 novembre prochain au Brésil.