Algérie: Accidents de la circulation - 10 morts et 15 blessés en 48 heures

Alger — Dix (10) personnes ont trouvé la mort et 15 autres ont été blessées dans 09 accidents de la circulation, enregistrés au niveau national durant les dernières 48 heures, indique samedi un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de M'sila avec 02 personnes décédées et 09 blessés suite à 02 accidents de la circulation , le plus grave, ayant causé la mort à deux (02) femmes et des blessures à 05 autres personnes, et ce suite à une collision entre un véhicule et un camion, survenue sur la route nationale n. 08 , commune de Sidi Aissa", précise la même source.

Par ailleurs, les éléments de la Protection de la wilaya sont intervenus pour l'extinction de 07 incendies urbains, industriels et divers au niveau des wilayas d'Alger, Skikda, Sidi Bel Abbès, Sétif , Adrar et Tamanrasset.

Il a été , également signaler le repêchage d'un enfant âgé de 12 ans, décédé par noyade dans un oued au lieu-dit Mechtet Bordj Ben Achour , commune de Bordj Sabat dans la wilaya de Guelma et d'un homme (40 ans) noyé en mer à proximité du port de la commune d'Oran.