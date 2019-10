Madagascar: Joseph Yoland - Pour un modèle économique typiquement malagasy

L'ancien sénateur Joseph Yoland en compagnie du pasteur Edouard Tsarahame ont tenu une conférence de presse, hier, à Antaninarenina.

Ce fut une occasion pour le premier de parler de l'élaboration d'une charte stipulant les aspirations générales du peuple malgache, les principes de base de la stabilité politique organisationnelle et constitutionnelle, les valeurs culturelles qui servent de références constructives et structurelles à Madagascar.

Il estime également l'importance de l'insertion dans la Constitution des principes fondamentaux du choix du système économique et financier conforme aux aspirations générales. Un modèle économique adapté, typiquement malagasy, et ce, basé sur la forte potentialité de richesses et ressources du pays.

L'ancien sénateur propose aussi de stocker l'or en lingots à la Banque centrale, et ce, conformément aux dispositions de la loi internationale en matière de finances, en vue de valoriser et garantir la monnaie malagasy et non se contenter de mesurer la valeur de ladite monnaie avec les devises (euros, dollars, livres sterlings... )