Togo: Ce que Bataka a dit aux partenaires et potentiels donateurs

En prélude au Telefood 2019 et à la Journée mondiale de l'Alimentation, le ministre de l'Agriculture, de la production animale et halieutique, Noel Koutéra Bataka était en séance d'explication jeudi à Lomé devant les partenaires et potentiels donateurs.

Le but de l'exercice, leur expliquer les deux concepts innovant de cette 23ème étidion de Telefood au Togo mais aussi recueillir leurs dons et promesses de dons en vue de la réalisationdu "Camp du futur" et "Simulgames".

De ses explications, il en ressort que cette nouvelle allure donnée au Telefood vise à " favoriser l'accès à des aliments en quantité et en qualité et à un prix abordable dans la perspective de la faim zéro et améliorer substantiellement les conditions de vie des jeunes et des femmes en milieu rural" qu'il "est envisagé dans le cadre de l'opération Téléfood, édition 2019, de mobiliser des ressources pour faire émerger et soutenir l'entrepreneuriat dans le secteur agricole à travers deux initiatives complémentaires basées sur les concepts innovants appelés « Camp du futur » et « Simulgames »".

Le membre du gouvernement a convié investisseurs, partenaires, opérateurs économiques et autres potentiels donateurs, à agir. "Nous devons agir pour une alimentationsaine. Osons agir. Le gouvernement nous y invite", a-t-il lancé à cesss partenaires avant de les rassurer de ce que "lors qu'on donne à nos communautés un petit coup de pousse, elles montrent ce dont elles sont capables".

Il a poursuivi proposant aux uns et autres d'investir dans des projets d'entreprises agricoles au Togo soit en étant parrains ou marraines ou carrément en ayant son propre champ.

Sur ce projet Telefood qui vise à impacter 1000 jeunes et femmes pour qu'ils créent leurs propres entreprises, il a formulé enfin le voeux que ces partenaires accompagnent son département, et "toute contribution est nécessaire" que ce soit en espèce, en équipements ou encore du digital pour permettre à d'autres aussi d'apprendre de ce qui va être fait.