Algérie: Le salon de l'élevage et de l'agroéquipement SIPSA-FILAHA du 7 au 10 octobre à Alger

Alger — Le salon international de l'élevage et de l'agroéquipement SIPSA-FILAHA 2019 se tiendra du 7 au 10 octobre courant à Alger sous le thème "Pour une agriculture intelligente, face au défi d'une sécurité alimentaire et sanitaire durable", a annoncé samedi le cercle de réflexion FILAHA INNOVE, dans un communiqué.

Pas moins de 450 exposants prendront part à ce salon dont 180 exposants étrangers représentant 23 pays en plus de 25.000 visiteurs professionnels de 45 pays sont attendus, a annoncé la même source, ajoutant que la wilaya de Chlef, a été mise à l'honneur pour cette nouvelle édition 2019.

"Cet évènement vient dans un contexte économique certes difficile, mais qui montre néanmoins que l'agriculture reste un secteur attractif pour les investisseurs", ont estimé ses initiateurs.

" Cet événement international, ouvert sur le Maghreb et l'Afrique, se positionne comme un salon leader dans les relations du secteur agricole Sud-Sud", ont-il considéré, ajoutant que pour cette année, le salon a choisi pour partenaire Djazair Export et la conférence de la ZLECAF.

Organisé sous le haut patronage du ministre de l'Agriculture du Développement Rural et de la Pêche et le ministre du commerce, cet évènement verra, parallèlement au volet exposition, plusieurs conférences autour de thématiques proposées par le cercle de réflexion GRFI FILAHA et qui s'articuleront principalement autour des "enjeux d'une politique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Algérie"

Le ministère du commerce et la Chambre nationale de l'agriculture (CNA) ont participé à l"organisation des forums " SIAFIL - EXPORT" ayant pour thème "Valorisation des produits agricoles nationaux à l'export".

Les communications et les interventions se focaliseront sur les forces et les faiblesses des entreprises nationales dans le domaine de l'export des fruits et légumes et mettra en évidence le rôle de la logistique et de la certification GLOBAL GAP dans le développement de l'export.

Pour la première journée de ce salon, un forum international vétérinaire et de l'union maghrébine des associations vétérinaires (UMAVET) sera tenu, englobant des thématiques de l'heure, à l'instar de la place du vétérinaire Maghrébin dans l'échiquier de la mondialisation, la sécurité sanitaire des aliments, fer de lance de la profession, et l'antibio- résistance dans le cadre du concept "One HEALTH".

Au programme également des forums organisés par le GRFI Filaha Innov sur la production végétale agro-écologique, environnement horticole, le développement durable.

Ces rencontres réuniront les acteurs impliqués dans l'agro-écologie, l'agriculture biologique et autre produits du terroir, l'agritourisme et la valorisation de l'environnement et des espaces naturels en milieu urbain et périurbain pour interagir ensemble et anticiper sur les prospectives, les innovations et les transformations nécessaires pour assurer une sécurité alimentaire durable.

Cette édition sera distingué par l'organisation de la première opération de jeunes start-up porteurs de projets dans le secteur agricole avec le concours de SIPSA INNOV' AWARDS 2019.

Ainsi, 60 projets seront présentés, 20 sélectionnés et 3 nominés trophée SIPSA INNOV' et 3 médaillés SIPSA Innov' Hope Award seront décernés.

Le salon verra également l'exposition des produits du terroir El Benna Dielna , et les associations agro-écologie "Torba" la ferme pédagogique de Zeralda , Tafas et Filaha Innov.