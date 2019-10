Algérie: Identification du deuxième terroriste éliminé à Ain Defla

Alger — Le deuxième terroriste éliminé suite à l'opération menée par des unités de l'Armée nationale populaire (ANP), depuis jeudi dernier à Djbel Amrouna dans la wilaya de Ain Defla a été identifié, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération menée par des unités de l'ANP, depuis le 03 octobre 2019 à Djbel Amrouna, commune de Djemaat Ouled Chikh, wilaya de Aïn Defla en 1ère Région militaire, ayant permis d'éliminer deux (2) dangereux terroristes et de récupérer deux (2) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions, il a été procédé à l'identification du second criminel. Il s'agit de +Zitouni Ahmed+ alias +Abou Obeïda+ né en 1974 à El-Youssoufia, wilaya de Tissemsilt, et qui avait rallié les groupes terroristes en 1996", précise le communiqué du MDN.

Dans le même contexte et "grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'ANP a arrêté, à Tissemsilt/2ème RM, un (1) élément de soutien aux groupes terroristes", ajoute la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP et des Garde-côtes ont intercepté, à Oran et Sidi Belabès/2ème RM, "cinq (5) narcotrafiquants et saisi 34,7 kilogrammes de kif traité".

Par ailleurs, des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale ont mis "en échec des tentatives d'émigration clandestine de 65 personnes qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale à Chlef/1ère RM, Aïn Temouchent et Oran/2ème RM, tandis que onze (11) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tiaret, conclut le MDN.