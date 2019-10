Algérie: Ouargla - Réhabilitation de plus de 290 écoles primaires

Ouargla — Au moins 297 écoles primaires implantées à travers différentes communes de la wilaya d'Ouargla ont bénéficié de la réhabilitation au cours des trois dernières années, a-t-on appris dimanche auprès des services de la direction locale de l'Education.

Entrant dans le cadre des efforts menés pour améliorer les conditions de scolarisation des élèves, l'opération a nécessité un financement de 5 milliards DA, dégagé sur le budget de wilaya, le Plan de développement communal et la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales notamment, a-t-on précisé.

L'opération, dont les travaux sont en voie d'achèvement, a touché les façades des écoles, les cours, les sanitaires et les salles de classe en état de dégradation, la rénovation des réseaux divers et d'éclairage, en plus de la réparation de certains équipements.

Elle a également porté sur l'aménagement des espaces verts ainsi que sur la réparation des systèmes de climatisation et de chauffage, a-t-on détaillé.

Par ailleurs, la direction de l'Education a fait état de 107.600 élèves bénéficiant de la restauration scolaire au niveau de 324 cantines.

Concernant la solidarité scolaire, la direction du secteur a attribué jusqu'à septembre dernier plus de 12.800 trousseaux scolaires et 60.000 primes de solidarité scolaire (5.000 DA) ainsi que pas moins de 1.183.850 manuels scolaires dans les trois paliers de l'enseignement, au titre de la nouvelle année scolaire (2019 /2020) qui a été marquée par l'ouverture de dix (10) établissements éducatifs (9 groupements scolaires et un CEM).

Dans l'objectif d'atténuer le phénomène de surcharge des classes et réduire le problème de transport, surtout dans les zones rurales et éloignées des agglomérations urbaines, à l'instar de Rouissat, Hassi-Benabdallah, El-Alia, Zaouia El-Abidia, Mégarine, Benaceur et El-Borma, les responsables du secteur de l'Education ont proposé l'inscription de nouvelles opérations pour la réalisation de sept (7) groupements scolaires, onze (11) collèges et quatre (4) lycées.

Le secteu r compte actuellement à Ouargla 198.987 élèves, tous paliers confondus, répartis sur 496 établissements éducatifs, dont 331 écoles primaires, 115 CEM et 50 lycées, selon les données de la direction de l'Education.