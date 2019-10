Cote d'Ivoire: Région de Gbêkê/Affaire « Mangoua Jacques » - Les chefs traditionnels de la région implorent la clémence du chef de l'Etat

L'affaire Mangoua Jacques continue de susciter des réactions dans le Gbêkê. Samedi 5 octobre 2019, le ministre des transports, Amadou Koné et le PCA de l'ONEP, Louis Habonouan ont eu, à cet effet, une séance de travail avec les chefs cantons de la région et le représentant de la reine.

C'était à la résidence de Nanan N'Goran Koffi II, chef de canton des Faafouès et président de la chambre régionale des chefs.

Au menu des échanges, un seul point à l'ordre du jour : l'incarcération du président du conseil régional, Mangoua Jacques, suite à la découverte de la présence illégale d'armes et de munitions de guerre à son domicile de N'Guessankro à Béoumi.

Au cours de la rencontre qui s'est tenue dans la pure tradition baoulé entre la chefferie et la délégation du ministre, Nanan N'Goran Koffi II n'a eu de cesse de demander la clémence des plus hautes autorités étatiques. « Nous sommes tous réunis ici pour vous porter le message du royaume et de tout le peuple baoulé.

Nous demandons la clémence du président de la République Alassane Ouattara, du premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de tout le gouvernement pour les faits qui sont reprochés à notre fils Mangoua Jacques », a déclaré le membre du directoire de la chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire.

Pour lui, cette démarche obéit à la volonté des garants des us et coutumes de contribuer fortement à l'apaisement des cœurs pour éviter de mettre à mal la cohésion et la paix dans la région et même dans tout le pays.

« Nous souhaitons qu'on laisse le volet politique et que nous nous asseyions pour discuter afin que ce problème soit réglé sans violence », a ajouté Nanan N'Goran Koffi II.

Pour sa part, Amadou Koné dit avoir pris bonne note et qu'il transmettrait le message de la chefferie traditionnelle à sa hiérarchie.

Par ailleurs, il a invité les chefs traditionnels à continuer à parler surtout aux hommes politiques pour éviter que l'image de la région soit ternie. « Continuez à parler aux uns et aux autres. Il ne faut surtout pas que l'affaire Mangoua Jacques se transforme en conflit pour ternir encore l'image de notre région.

Il faut que chacun fasse la politique mais nous ne devons pas déchirer le tissu social qui va être difficile à coudre », a martelé le ministre des transports avant d'exhorter les chefs à laisser le processus aller jusqu'à son terme pour la sécurité dans la région.

Le rôle de l'Etat, c'est aussi d'assurer la sécurité des populations et des biens. Cette affaire est l'occasion de voir ce qui se passe dans la région. Il faut qu'on arrive à identifier les vrais problèmes et leur trouver des solutions adéquates par la suite. Le Gbêkê a beaucoup souffert », a-t-il déclaré.