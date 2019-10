Afrique: 4è édition d'Africa It Expo - Faire du numérique, un moteur de croissance du continent

L'Apebi, Fédération des Technologies de l'Information, des Télécommunications et de l'Offshoring, organise la 4ème édition de Africa It Expo (Aitex), Business Forum international des technologies de l'information, et ce, les 24 et 25 octobre, à l'hôtel Sofitel Jardin des Roses à Rabat, rapporte un communiqué de l'Aitex.

Les pays à l'honneur pour cette édition sont la République du Congo et la République Populaire de Chine. Pour Mme Saloua Karkri Belkeziz, Présidente de l'Apebi, « le numérique est devenu une ressource de croissance indéniable pour le continent, sans pour autant oublier les défis » à relever.

A l'en croire, les contraintes et les besoins du continent trouvent leurs solutions dans la forte capacité de l'Afrique à répondre aux challenges. Faisant de l'Aitex 2019 l'agora de l'innovation et de la technologie ».

En l'espace de quatre édition, cette rencontre des acteurs du numérique dans le continent est devenu un véritable vitrine IT. Elle s'inscrit désormais, pour ainsi dire dans l'agenda annuel des événements incontournables des professionnels IT.

Autour du thème fédérateur « Faire du Numérique une nouvelle ressource de l'Afrique et un moteur de croissance », Aitex confirme sa vocation de Forum International Professionnel, note le communiqué.

La 4ème édition, apprend-on sera pleine d'innovations, de technologie avancée, de conférences inspirantes et d'expériences inédites. Il s'agit de montrer que l'Afrique est résolument tournée vers le futur et fait de la transformation numérique sa priorité. Tout en conjuguant la révolution digitale en harmonie avec sa Culture.

Ayant réuni en 2018 plus de 1200 participants venus du monde entier, Aitex offre chaque année aux visiteurs des solutions et des innovations tout en mettant à contribution les expériences, témoignages, regards-croisés et l'éclairage d'experts et consultants de renommée internationale.

En perpétuelle mutation, l'économie numérique en République du Congo est un secteur transversal qui accompagne le Gouvernement dans ses efforts de modernisation et de diversification de l'économie; de mise en œuvre des réformes relatives à l'amélioration du climat des affaires; ainsi que le renforcement des infrastructures essentielles à une transformation économique, une croissance inclusive et la création des emplois.

Pour la République populaire de Chine, le Maroc joue le rôle de hub et de plateforme économique et commerciale vers l'Afrique subsaharienne. L'économie numérique est en effet parmi les secteurs d'avenir qui font de l'Afrique une terre d'investissement et de croissance.

Plateforme unique d'échanges, de partenariats, et de rencontres interentreprises, institutions, consultants et experts de renoms, Aitex offrira ainsi de multiples opportunités pour les entreprises, afin de développer leur écosystème d'innovation, collaborer avec les startups, présenter leurs dernières technologies, développer leurs réseaux, débattre de nouvelles idées et rencontrer les donneurs d'ordre.

Différentes thématiques seront abordées durant cette 4ème édition. Elles portent sur les thématiques, « Quelle Afrique numérique à Horizon 2025 », « L'innovation inversée », « Le futur du travail », « Les technologies de rupture et leur impact (IA ,5G ,IOT,.....) », « Citizen Centric », « Cyber sécurité ».

A noter que l'Aitex est placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et sous l'égide du Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie Numérique.