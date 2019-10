Algérie: Voile / Championnat d'Afrique - La FAV veut qualifier quatre athlètes aux JO-2020

Alger — La sélection algérienne de voile prend part au Championnat d'Afrique, prévu du 7 au 12 octobre à l'Ecole nationale des activités aquatiques et subaquatiques d'Alger-plage (Alger), avec l'objectif de qualifier quatre athlètes aux Jeux olympiques 2020 de Tokyo, a indiqué Hassan Djilali, président de la Fédération algérienne de voile (FAV).

"On s'attend à une rude concurrence de la part des athlètes représentant l'Egypte, la Tunisie et les Seychelles, mais notre objectif sera de qualifier quatre véliplanchistes aux JO-2020", a confié à l'APS Hassan Djilali.

L'Algérie accueille pour la deuxième fois consécutive, le Championnat d'Afrique qualificatif aux Jeux olympiques, après avoir organisé auparavant le rendez-vous qualificatif aux Jeux de Rio en 2016.

"Nous avons préparé le rendez-vous africain d'Alger en prenant part à des stages à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'étranger et Dieu merci, nous n'avons rencontré aucun problème en matière de préparation des athlètes et l'achat de matériel pour entamer la compétition", a-t-il ajouté.

La sélection algérienne RSX a pris part à plusieurs stages sous la conduite de l'expert français Grégoire Masson qui est également chargé de l'équipe de France.

Ella a aussi participé à deux compétitions internationales en Espagne et en France les mois de mai et juin, sans oublier le stage organisé fin avril et début mai en Espagne, sous la conduite d'un expert néerlandais.

Dans l'épreuve Laser, la sélection algérienne s'est préparée pendant quatre mois à Alger sous la conduite du technicien italien Alessandro Franzi, qui était chargé des sélections d'Italie, d'Allemagne et d'Espagne.

Au Laser, 23 athlètes seront engagés (10 au Radial et 13 au Standard). En RSX, par contre, 27 concurrents dont 12 filles y sont attendus.

La compétition africaine concerne les épreuves de planches à voile (RSX garçons et filles) et embarcations de voile "Laser" (Radial filles et Standard garçons), communément appelées "Série olympique".