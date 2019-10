Togo: Saison bien lancée pour OTR, Unisport et Sara, le champion sortant accroché à Notsé

Finies les vacances pour les 14 pensionnaires de la division d'élite du Togo. A compter de ce dimanche, la compétition des clubs de D1 a repris ses droits.

Même s'il faudra attendre encore quelques jours pour que toutes équipes engagées se mettent dans.la course pour des raisons duverses, on peut noter que sur les 7 matches au programme de cette 1ère journée du championnat de D1, seulement quatre ont été pleinement disputés.

Dans le derby de la capitale entre l'AS Togo Port et l'AS OTR, c'est le deuxième qui s'en est tiré à bon compte grâce aux buts de Novon Efoé et de Fergouni Moubarak, auxquels a répondu un but réducteur de Kwadjo Akakpo. 2-1, ce fut le score à l'arrivée de ce match qui vient lancer de fort belle manière la saison chez les poulains du coach Maurice Noutsoudjè.

Dans le derby Tèm, c'est le champion de la D2, Unisport, promu en D1 qui a fait la fête à ses ainés, Sémassi, battis 1-0, grâce à un but de Maman-Zougou Yassine (18ème). C'est également sur ce score de 1-0 que Sara FC de Bafilo est venu à bout de l'US Koroki. Le but saraouiportait l'empreinte de Maman Djabré.

C'est à un partage de points on a assisté à Notsé. Anges et le champion sortant ont réalisé un nul de 1-1. Sibabi Yassidou (88ème) a répondu à Félix Dégbé (72ème).

A noter que si les matches ASKO # DYTO, et GBOHLOE-SU # MARANATHA ont été reportés sur demande des Militaires et des Requins mâmes, celui entre Gomido et Ifodjé avait pourtant démarré avant que dame pluie ne s'y invite au grand stade de Kpalimé devenu impraticcable.

Le match est arrêté après 28 minutes alors même que les Show boys menaient déjà sur un score d'un but à zéro, un but d'Abdoul-Salam Mijiyawa (24ème). Selon certaines infos, le but est conservé et le match sera repris pour les minutes restantes.