Ile Maurice: Élections générales en vue - La MBC met le paquet

Le journal télévisé (JT) de la MBC est regardé par des milliers de Mauriciens tous les soirs, à 19 h 30. Un outil d'informations donc qui, logiquement, devrait nous apprendre des choses sur ce qui se passe dans le pays...

Mais ce que l'on apprend, en fait, c'est que chaque occasion, chaque lancement, chaque inauguration peut servir à faire l'éloge du Premier ministre et du régime actuel. Ou encore, que Pravind Jugnauth peut être présent au JT et faire un discours différent tous les soirs pour dire exactement la même chose ! «Notre gouvernement est le meilleur qui soit. Donnez-nous un deuxième mandat et on vous promet que vous aurez vous aussi votre bout !» Oui, on a pris le soin de traduire et condenser pour vous.

Commençons par l'un des éléments les plus importants de la vie : l'eau. Ou comment faire l'éloge de Pravind Jugnauth et de son gouvernement par Pravind Jugnauth lors de l'inauguration du Bagatelle Dam. Oui, vous avez droit à cinq bonnes minutes de discours du Premier ministre. Dans lequel il fait ressortir (c'est un fait si c'est le PM qui le dit - selon la MBC) que rien, alors là rien, n'a été fait de 2005 à 2014 concernant l'eau à Maurice.

Mais n'ayez crainte ! Car depuis 2015, la capacité de stockage concernant l'or bleu a augmenté, passant de 670 000 m3 à 800 000 m3 à ce jour. Oh, et cela malgré les obstacles techniques et légaux et l'héritage catastrophique légué par l'ancien régime, selon les mots exacts utilisés par la MBC. Sinon, pour ceux qui se plaignent d'avoir de l'eau boueuse dans leur robinet, Ivan Collendavelloo assure qu'il a fait tester l'eau de Bagatelle Dam par au moins quatre laboratoires et que c'est de la «top qualité». Et qu'aucune plainte n'a été enregistrée sur la hotline de la CWA. «Zamé okenn gouvernma dépi lindépandans pa finn kapav prézant enn bilan osi pozitif ki nou!» Il ne manquait que la caisse à savon.

Tout à fait autre chose désormais, quelque chose d'un peu plus humain. On vous parle des célébrations officielles dans le sillage de la Journée internationale des personnes âgées. Nos aînés, qui représentent une «banque de votes» et qui peuvent être achetés avec du briyani et la promesse de se faire beaucoup d'argent, qu'importe si l'économie en souffre.

Car, voyez-vous, la seule façon de valoriser nos aînés, c'est d'endetter, jusqu'au cou, les générations futures. Mais chut, pas un mot là-dessus ! Encore une fois, on passe la parole à Pravind Jugnauth qui nous dit qu'il faut respecter les anciens. «Mo pankor rant dan klib-la mé mo konn simé-la», dit-il. Ah, là on comprend un peu mieux pourquoi Pravind Jugnauth veut doubler la pension de vieillesse. Un petit nid douillet, ça doit se préparer ! Sinon, à en croire la MBC, aucune de nos personnes âgées n'a assez de cervelle pour se demander d'où viendra cet argent. Car toutes celles qui sont interrogées lors du JT n'ont de cesse fait les louanges de Pravind Jugnauth et de ce gouvernement, «nou pe ganyé, nou bizin kontan!» Quid des générations futures ?

Passons désormais aux choses sérieuses, la tenue vestimentaire des «train captains» du Metro Express. Eh oui, que croyez-vous, qu'on allait négliger cet aspect si important du projet «le plus important réalisé dans le pays» ?Hors de question. On nous informe donc que les uniformes sont chics et fiers, que c'est un choix méticuleux, que l'expertise étrangère du Singapore Mass Rapid Transit a été requise, qu'il y a eu un appel d'offres national pour le design et la production. Sinon, la MBC est aussi repassée en long et en large sur l'e-launch du métro, avec tous les détails sur comment cela va se passer, l'historique du projet depuis la pose de la première pierre il y a 24 mois.

Et le jour J, la MBC a bien couvert tous les aspects du projet, en faisant même une revue de presse. Tiens, il y a aussi eu la une de l'express ! Sinon, on apprend qu'on va utiliser de l'eau recyclée pour laver les trains. Faudra repasser pour en savoir davantage.

Metro Express encore et toujours, le discours de Narendra Modi est retransmis sur deux jours. Focus sur Larsen & Toubro, la coopération entre Maurice et l'Inde et bien sûr, le bain de foule pour Pravind Jugnauth dont on voit le visage au JT tous les jours. Systématiquement. Sinon, on apprend qu'en Inde, il y a aussi eu le lancement du Vande Bharat Express, juste pour faire le parallèle. Ce train fera les 660 km qui séparent New Delhi de Jammu-Kashmir en 8 heures.

Terminons cette semaine ponctuée de bonnes nouvelles, d'inaugurations et de lancements par une autre bonne nouvelle. Le bureau du Directeur des poursuites publiques ne fera pas appel, concernant l'affaire de propos sectaires impliquant Showkutally Soodhun.

Définitivement, cela fait du bien ce coup de pinceau sur les vilains scandales pour les effacer.