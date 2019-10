Ile Maurice: Pension de vieillesse - Le budget de nos seniors décortiqué

La promesse a eu l'effet d'une bombe. Pravind Jugnauth promet d'augmenter la pension de vieillesse à Rs 13 500 d'ici à 2024, s'il est réélu. Soit le double de ce que touchent nos seniors actuellement. Une promesse qui risque de peser dans la balance car ils sont 199 811 électeurs à avoir plus de 60 ans, soit un peu plus de 21 % de l'électorat. Mais que font-ils de leur pension ?

Raj Dindoyal, 60 ans

Cet habitant de Goodlands vient de fêter ses 60 ans. Si Raj Dindoyal a passé la majeure partie de sa vie à exercer comme chauffeur, il a récemment pris sa retraite à cause de problèmes de santé. Il explique qu'avec la pension de Rs 6 210 qu'il perçoit actuellement, il parvient difficilement à subvenir aux besoins de sa famille. Notamment de sa fille. Il faut ainsi compter sur celle de sa femme pour «roul lakaz-la».

Sa pension, il l'utilise pour faire les provisions, les courses. Sa femme doit, elle, contribuer à payer les factures et les leçons particulières de sa fille qui en est à sa dernière année de collège. «En plus, des fois, l'argent n'est pas suffisant pour l'achat de médicaments. Ma femme doit en plus contribuer à cela.»

Selon le sexagénaire, il est très difficile dans sa situation de faire des économies. «Ki pou ekonomisé kan pa resté mem nanyé lafin di mwa?»

Courses, légumes et autres Rs 6 000

Carte de téléphone et médicaments Rs 500

Moonee Ghunasham, 84 ans

Nani Moonee, comme on la surnomme, aime surtout avec sa pension, gâter ses petits-enfants. Celle qui habite une modeste maison en tôle dépense une grande partie de cet argent dans l'achat de gâteaux, cadeaux et autres, qu'elle offre à ses proches. «Zamé li finn dakor kit sa lakaz-la. Li kontan li res koum-sa», soutient un de ses petits-fils. D'ailleurs, Moonee Ghunasham n'a presque aucune facture à payer. «Li pa servi mem lalimier tousala. »

Et puis, nani Moonee achète de quoi se nourrir. «Elle est végétarienne et achète donc ses légumes. Ek bann lezot ti komision ki li bizin.»

Quant aux médicaments, elle n'en a pas vraiment besoin. «Elle se rend à l'hôpital si besoin est. Sinon, elle est en parfaite santé pour son âge», confient ses proches. Ainsi, cela permet à la veille dame de faire des économies. «Li dir pa koné ki ena pli divan. Akoz sa bizin fer savings... »

Légumes, pain et autre Rs 3 000

Facture d'électricité et eau Rs 100 approx

Gâteaux et cadeaux pour ses petits enfants Rs 1 000

Économies Rs 2 110

Marie Bianca Gébert, 106 ans

Marie Bianca Gébert est âgée de 106 ans. Chaque mois, elle reçoit Rs 20 000 en guise de pension de vieillesse. Elle habite avec sa fille, son gendre, ses petits-enfants et sa petite-fille, bref, elle est très gâtée. «On s'occupe très bien de moi et je ne manque de rien», affirme la fringante centenaire.

Tous les mois c'est sa fille qui touche sa pension, vu son âge. Toutefois, elle a tout ce dont elle a besoin et ce dont elle a envie, à n'importe quel moment. Son alimentation n'est pas la même que le reste de la famille et ses proches font en sorte de lui préparer des repas équilibrés, adaptés à son âge. Par exemple, des légumes, des céréales, des fruits, des gâteaux, etc.

Couches Rs 2 000 approx

Médicaments (vitamines comprises) Rs 1 300 approx

Huiles pour le corps Rs 500

Habits et chaussons (car elle ne peut pas porter de chaussures) Rs 1 000 approx

Ce qu'il faut savoir

Si la nouvelle a réjoui, semble-t-il, les seniors, il est bon de préciser que la «promesse» de Pravind Jugnauth comporte quelques conditions. La pension de vieillesse ne sera pas doublée à Rs 13 500 d'un seul coup, non. Mais augmentée graduellement jusqu'en 2024. S'il est réélu, bien entendu.

L'évolution de la pension de vieillesse

2014

Rs 3 623

2015

Rs 5 000

2016

Rs 5 250

2017

Rs 5 450

2018

Rs 5 810

2019

Rs 6 210

En janvier 2020 (si PJ est réélu)

Rs 6 710