Tunisie: Législatives 2019 - L'UTAP mobilise1250 observateurs

Tunis,6 Oct.tunis — L'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (UTAP) mobilise pour la première fois de son histoire près de 1250 observateurs des élections législatives 2019 qui se tiennent dimanche, a annoncé un responsable de la salle d'opérations relevant de l'organisation agricole Ahmed Ben Ammar.

Dans une déclaration à TAP, au centre de presse du palais des congrès à Tunis, le responsable a ajouté que les 1250 observateurs sont établis dans 22 gouvernorats à l' exception de Tunis et de l'Ariana.

« Nos observateurs ont bénéficié d'une formation conforme aux conditions mises en place par l'ISIE (Instance Supérieure Indépendante pour les Élections) », a indiqué Ben Ammar.

Et d'ajouter que selon ces mêmes observateurs, les opérations de vote ont démarré dans des bonnes conditions dans la plupart des centres et des bureaux de votes, à l'exception de quelques infractions qui concernent notamment l'utilisation d'enfants pour briser le silence électoral.Il a dans ce cadre appelé les partis et les organisations nationales à mettre un terme à ces pratiques.

Autres infractions enregistrées par les observateurs de l'UTAP, l'échange de violence entre partisans d'un nombre de candidats à Bizerte et à la Cité El Khadra et des échauffourées entre des partisans de candidats dans le gouvernorat de Gafsa. Il s'agit en outre de suspicions de distribution d'argent afin de voter pour certaines listes enregistrées dans la plupart des gouvernorats et l'envoi des SMS appelant à choisir des listes bien précises.

Selon le responsable, certains médias, sans toutefois les nommés, ont fait une campagne électorale pour certains candidats.

Les observateurs de l'UTAP informent les responsables de l'ISIE de toutes les infractions enregistrées et publient des communiqués détaillés de ces infractions chaque deux heures, a affirmé ben Ammar estimant que toutes les infractions enregistrées ne peuvent être considérées « comme des crimes électoraux ».