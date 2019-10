Algérie: Rabehi invite les jeunes à participer en masse à la prochaine Présidentielle

Alger — Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, a invité les jeunes, samedi à Alger, à participer "massivement" à la prochaine Présidentielle prévue le 12 décembre pour élire le président de la République.

Intervenant à l'occasion du lancement de la 5e édition du programme "inter-lycées", le ministre a souligné que la prochaine Présidentielle, prévue en décembre "constitue un tournant décisif dont la réussite est tributaire de la participation massive de nos jeunes pour élire le futur président, loin des diktats".

La participation des jeunes à la prochaine échéance "contribuera à asseoir une démocratie participative et concrétiser le choix populaire, conformément à la Constitution, et partant, barrer la route aux aventuriers et aux détracteurs de l'Algérie aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays".

L'intérêt accordé par l'Etat algérien aux jeunes, "s'inscrit dans le cadre d'une vision prospective vers un avenir prometteur et ambitieux, édifié grâce aux enfants de l'Algérie qui concourront efficacement à développer et à immuniser leur pays par la science et le savoir, d'où le but du programme inter-lycées".

A cette occasion, M. Rabehi a appelé les médias à faire montre d'un haut sens de responsabilité pour accompagner "les objectifs nationaux avec professionnalisme et objectivité, en plaçant l'intérêt général au dessus de toute autre considération".