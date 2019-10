Ile Maurice: Orphelin - Owen, 17 ans, SDF

Il a sombré dans l'extrême pauvreté après la mort de ses deux parents. Aujourd'hui âgé de 17 ans, le jeune homme dort sur une plage publique le plus clair de son temps et gagne sa vie comme jardinier et en pêchant...

Mais il est un battant et tient à le démontrer. Depuis peu, Owen Paul, 17 ans, a décidé de se bouger. Il a trouvé de l'emploi comme aide chauffeur, sur un camion. N'empêche que la vie est loin d'être rose. Derrière son sourire timide, un jeune homme et son histoire bouleversante.

À l'âge de 13 ans, alors qu'il est en Form 3, il perd ses parents. Son père est parti avant, sa maman juste après, la même année. Owen devient orphelin. «Les deux sont morts suivant des problèmes de santé liés à l'alcool. Ils buvaient beaucoup trop... » Sa soeur et son frère aînés l'abandonnent, il est livré à lui-même.

Owen est alors accueilli par les proches d'un ami qui habite à Cité Vallijee. Il arrête définitivement l'école. «La mère de mon ami payait les frais mais je ne me sentais pas à l'aise et je ne voulais pas abuser de sa bonté.» Il commence ainsi à déserter le toit de cette famille d'accueil pendant des jours et trouve refuge sur une plage publique sise à quelques pas de là. Et commence à «tras enn ti lavi» en pêchant. «Mais cela ne rapporte pas grand-chose. Mo pa mem ena bann ekipman ki bizin pou sa. Pa gagn nanyé ek sa!»

Sa journée sur un camion

Il se tourne alors vers un autre métier qui lui permet, cette fois-ci, se payer au moins de quoi manger. «Je fais du jardinage chez quelques familles de la région. J'arrive parfois à me faire Rs 200 ou Rs 300.»

Récemment, il décide aussi de donner une nouvelle orientation à la vie. «Parski kan péna travay zardinaz, mo pena nanyé lerla... » D'où le fait d'essayer le boulot d'aide chauffeur. Sa journée, il la passe sur le camion, à embarquer et débarquer du carrelage. «Je me fais maintenant dans les Rs 400 par jour. Ce qui est suffisant.»

Même s'il continue à dormir sur la plage, il continue toujours à faire le va-et-vient chez cet ami qui l'a gentiment hébergé depuis qu'il est orphelin. Owen veut également entamer des recherches pour retrouver sa soeur et son frère. «Pour l'heure, c'est encore difficile car je ne sais pas dans quelle région du pays ils sont.»

Des projets d'avenir ? Le jeune homme en a plein la tête. Il veut en effet trouver un emploi fixe et avoir son propre toit. Et puis, pourquoi pas, fonder sa propre famille dans quelques années. Pour l'heure, il se concentre sur une seule chose, cependant : gagner de l'argent afin d'avoir une vie passible...