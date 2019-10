Ile Maurice: Dissolution du Parlement - Des examens de la SC/HSC sont prévus le jour des élections

Les élections générales auront lieu alors que des élèves prennent part aux examens du School Certificate (SC) et du Higher School Cetificate (HSC). Ces examens devraient avoir lieu dans les écoles, mais celles-ci serviront aussi de centres de vote. On ne sait pour l'heure comment cela va être organisé.

Le jour du Nomination Day, le 22 octobre, plusieurs épreuves sont prévues. Pour le SC, il s'agit d'Islamic Studies dans l'après-midi. Quant au HSC, il y a Chinese Language, Computer Science et Chinese le matin et Language & Literature in English, English Language et Physics dans l'après-midi.

Le jour du scrutin le 7 novembre, un examen de Business Studies est prévu le matin et Literature in English l'après-midi pour le SC. Quant au HSC, sont prévus Computer Science le matin et Literature in English, Geography (advanced) et Arabic l'après-midi.

Quant au jour du dépouillement le lendemain, il y a deux épreuves de Music (listening), ainsi qu'un examen de Design and Technology prévu pour le HSC.