Algérie: Marathon de Medghacen - Le Marocain Saïd Aarab remporte la 10 ème édition

Batna — Le coureur marocain Saïd Aarab a remporté samedi la 10ème édition du Marathon International de Medghacen (wilaya de Batna) en réalisant un chrono de 2h 28'12" sur une distance de 42,192 km.

Quant à la seconde place, elle a été décrochée par l'Algérien Slimane Moulay, sociétaire du club de Boudouaou (Alger), avec un chrono de 2h 35'10", tandis que la troisième place est revenue à Omar Doucene de la sélection de la sûreté de la wilaya de Bejaia.

Traditionnellement co- organisé par l'association "les amis de Medghacen", la ligue de wilaya d'athlétisme et la direction de la jeunesse et des sports, ce marathon a regroupé plus de 1.300 athlètes de différentes wilayas et 11 pays d'Afrique et d'Europe.

La manifestation qui s'est déroulée par une belle journée ensoleillée, comprend trois courses à savoir, la course principale de Batna jusqu'au mausolée Medghacen (monument funéraire de la civilisation numide construit 3 siècles avant l'ère chrétienne) et deux autres courses dont la première s'étend sur 13 km, de Batna à Fesdis, et la seconde sur 26 km de Batna à El Madher.

Le coup d'envoi a été donné par le wali, Farid Mohamedi au centre-ville de Batna en présence de nombreux citoyens qui n'ont pas lésiné sur les encouragements aux jeunes coureurs et surtout les moins jeunes.

Outre sa dimension sportive, le marathon revêt une importance culturelle et touristique et vise à préserver et valoriser le mausolée de Medghacen en tant que trésor inestimable de la wilaya et du pays, a affirmé le président de l'association organisatrice, Azzedine Guerfi.