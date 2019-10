Algérie: Les enseignants appelés à persévérer pour promouvoir le système éducatif

Alger — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a invité, samedi à Alger, les enseignants à faire preuve d'abnégation et de persévérance pour promouvoir le système éducatif face aux défis de l'heure.

Intervenant lors d'une cérémonie à l'occasion de la Journée mondiales des enseignants, célébrée le 5 octobre au lycée des Mathématiques en présence de nombre de ministres, M. Belabed a précisé que "les mutations dictées par

la mondialisation nous incitent à développer le système éducatif afin de hisser le rendement scolaire et pédagogique et permettre ainsi à l'Algérie de faire face aux défis, de préserver le patrimoine national et d'être au diapason des progrès en cours".

Dans ce sens, le ministre a relevé la détermination de son département à "régulariser les situations pédagogiques et scolaires, et résoudre les problèmes d'ordre socioprofessionnel en concertation avec le partenaire social", d'autant que le dialogue demeure "le seul moyen" de résoudre les contentieux, a-t-il déclaré, saluant, à cet effet, le rôle des 15 syndicats œuvrant à la stabilité du secteur, en leur qualité de "force de proposition et d'accompagnement".

Dans un autre contexte, M. Belabed a mis en valeur la clairvoyance de l'Institution militaire, à sa tête le Général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), en considération de ses engagements pour protéger le pays et préserver sa stabilité.

A une question sur le dossier des œuvres sociales, le ministre a fait remarquer que son département s'attelait à faire bénéficier l'ensemble des membres du corps éducatif de ces services, faisant état d'un projet d'arrêté interministériel en cours d'élaboration à ce sujet.

Abordant le sit-in organisé, aujourd'hui, par un groupe d'élèves du lycée des Mathématiques, M. Belabed a qualifié le mouvement d'"ordinaire", car étant une opportunité pour soulever les préoccupations axées essentiellement sur l'amélioration des conditions d'hébergement et de restauration, relevant à ce propos l'élaboration, par son département, de textes réglementaires à même de redoner à cet établissement "une autre image".