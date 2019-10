Algérie: Conférence de Vigo - Une occasion de renforcer la solidarité avec le peuple sahraoui

Vigo (Espagne) — Le ministre sahraoui de la Coopération, Bulahi Sid, a mis en avant la grande importance que revêt la Conférence internationale de Vigo (Espagne) des villes solidaires avec le peuple sahraoui, en ce sens qu'elle offre aux participants l'opportunité de renforcer la solidarité et leur engagement à soutenir la lutte du peuple sahraoui pour l'exercice de son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance.

Dans une déclaration, citée par l'Agence de presse sahraouie (SPS), le ministre a affirmé que cet évènement est important pour le développement et la promotion des institutions sahraouies qui veillent à servir le citoyen et à assurer aux réfugiés leurs droits fondamentaux, en dépit des conditions difficiles dans les camps et du manque de moyens, et ce d'autant que plusieurs walis, maires et chefs de daïras prennent part à cette 1e édition de la conférence.

La conférence de Vigo (Galice) avait débuté, vendredi, avec la participation de plus de 80 représentants des différentes municipalités solidaires avec le peuple sahraoui, à travers l'ensemble des circonscriptions d'Espagne, d'Algérie, de France et d'Italie.

Au menu de la rencontre le débat de plusieurs thèmes relatifs à la question sahraouie et à la responsabilité historique de l'Espagne dans le processus de décolonisation, en sus du pillage systématique des ressources naturelles sahraouies et des violations quotidiennes des droits de l'homme dans les territoires occupés.

La conférence à laquelle a pris part, le maire de la ville espagnole de Vigo, M. Abel Caballero, et le vice-gouverneur de Galice, Alfonso Rueda, vise à assurer une coordination entre les différents établissements et mouvements de solidarité avec le peuple sahraoui, à créer des idées et propositions susceptibles d'accélérer le processus de décolonisation au Sahara Occidental conformément au droit international et à mettre un terme à la souffrance du peuple sahraoui.