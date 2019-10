Algérie: L'Opep et le GECF signent un protocole d'accord pour renforcer la coopération

Alger — L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) ont signé un protocole d'accord visant à renforcer la coopération dans divers domaines dont la surveillance et l'analyse du marché de l'énergie, a indiqué l'Opep dans un communiqué conjoint publié sur son site web.

Ce protocole a été signé en marge du forum de la Semaine russe de l'énergie à Moscou, par le secrétaire général de l'Opep, Mohammad Sanusi Barkindo et son homologue du GECF, Yury Sentyurin, a précisé la même source.

Les domaines de coopération identifiés dans le protocole d'accord incluent "la surveillance, l'analyse, la modélisation et la prévision du marché de l'énergie, études de marché sur l'énergie à court, moyen et long termes et leurs méthodologies, données et statistiques du marché de l'énergie, données et s

ujets opérationnels statistiques (telles que les méthodologies de collecte, d'évaluation et de diffusion de données), initiatives et développements énergétiques visant la durabilité, ainsi que la responsabilité environnementale et sociale et d'autres domaines et questions impliquant des intérêts et des préoccupations communes".

L'Opep et GECF conviennent également de coopérer, dans la mesure du possible et selon les besoins, à l'échange d'informations et de données, organiser des réunions d'experts et des ateliers internes bilatéraux pour promouvoir l'échange de connaissances et d'expériences, et coopérer à des séminaires, ateliers, conférences et publications.

En outre, les deux organisations peuvent identifier tout autre moyen approprié de renforcer leur coopération.

"Nous sommes impatients d'utiliser le cadre que nous avons signé dans notre protocole d'accord pour approfondir les discussions, ainsi que pour entreprendre des travaux et actions communs, dans l'intérêt de nos membres, de l'ensemble du secteur et de l'économie mondiale", a déclaré M. Barkindo lors de la cérémonie de signature.

Le protocole d'accord fait suite aux discussions qui ont eu lieu au début de l'année entre les secrétaires généraux en marge du neuvième symposium AIE-IEF-OPEP sur les perspectives énergétiques,

Ce symposium a eu lieu au secrétariat du Forum international de l'énergie (IEF) à Riyad, en Arabie Saoudite.

Lors de leur réunion du 27 février 2019, les secrétaires généraux ont reconnu les nombreux domaines d'intérêt mutuel des deux organisations, y compris le fait qu'elles partagent de nombreux pays membres.

Ils ont souligné leur volonté de continuer à travailler en étroite collaboration, tant à un niveau élevé que technique.

L'Algérie, la Guinée équatoriale, les RI Iran, la Libye, le Nigéria, les Emirats arabes unis et le Venezuela sont membres des deux organisations.

L'Angola et l'Irak, pays membres de l'OPEP, sont également observateurs du GECF.