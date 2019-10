Ile Maurice: Élections générales - 941 719 électeurs appelés aux urnes

4 744 électeurs de plus qu'en 2014 seront appelés aux urnes le 7 novembre.

Le registre électoral compte 941 719 votants. La circonscription qui compte le plus grand nombre d'électeurs est Pamplemousses-Triolet (no 5), soit 65 115, suivie de celle de Savanne- Rivière-Noire(no 14) avec 63 500 électeurs. La plus petite circonscription est Port-Louis-Maritime-Port-Louis-Est(no 3) , avec 21 943 électeurs.

Par ailleurs, les électeurs qui sont âgés de plus de 60 ans représentent plus de 21% de l'électorat à eux seuls. Selon le registre de l'Electoral Commission, il y a une nette dominance féminine dans cette tranche d'âge. Entre 61 et 65 ans, on note 33 732 hommes et 36 849 femmes et après 65 ans le nombre d'électrices est de 74 055 contre 55 175 électeurs.

De manière plus générale, des 941 719 électeurs, l'on dénombre 480 536 femmes, soit 51 %. En outre, pour ce qui est du groupe d'âge de 18 à 35 ans, il y a 65 061 hommes contre 64 500 femmes. Et 90 649 électeurs contre 85 347 électrices dans le groupe d'âge de 26 à 35 ans.