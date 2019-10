Congo-Kinshasa: [En marge de sa sortie officielle] Dyfaf - Liévin Kabeya Mudi wa Mbuji promet un soutien de taille

C'est depuis samedi 5 octobre 2019, que la structure de femmes dénommée Dynamique de Femmes Actions Fatshi (DYFAF), a fait sa sortie officielle.

Existant au sein du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social (Udps), la Dyfaf se lance officiellement dans le circuit et promet de participer dans toutes les activités du parti en vue de soutenir la vision du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. Réagissant face à cette sortie, Liévin Kabeya Mudi wa Mbuji, membre d'honneur principal de la Dyfaf, président fédéral honoraire de l'Udps au Canada, Président de la fondation Félix Antoine Tshisekedi (FOFAT) au canada, Président de centre africain de développement et d'entraide (CADE), Professeur et président directeur général de Cabi service pour la RDC, promet son soutien de taille à la Dyfaf pour la réussite de ses objectifs au profit des congolaises et congolais.

Tout doucement, la Dynamique de Femmes Actions Fatshi (Dyfaf) se positionne avec une multiplicité des stratégies et orientations pour soutenir fermement les actions du Président de la République et Chef de l'Etat Félix Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, la Dyfaf étant une structure de femmes de base au sein de l'Udps, elle se démarque dans la mesure où elle centre sa mission dans la promotion des droits de la femme et son émancipation. Pour sa sortie officielle, le parvis du siège social de l'Udps avait accueilli à cette occasion plusieurs milliers des combattantes de la structure de Base Dyfaf qui bénéficiera désormais de soutien de son membre d'honneur, en la personne de Liévin Kabeya Mudi wa Mbuji venu fraichement du canada.

Dans son adresse, ce dernier a appelé les combattantes à se mettre strictement au travail qui va conduire le parti à bien asseoir le social dans la ville de Kinshasa, mais également à travers toute la République démocratique du Congo.

Il a, par ailleurs, réveillé la conscience des femmes combattantes qui ont fait le déplacement au siège social de l'Udps. «Dans mes actions, je ferai de mon mieux pour les soutenir et me mettre entièrement dans la vision du Président de la République Félix Tshisekedi qui veut développer ce pays. Donc, avec la Dyfaf, à travers ses actions des mamans maraichères qui travaillent déjà, nous avons a eu à échanger avec ses autorités et je leur promets aussi un soutien de taille», a précisé Liévin Kabeya Mudi wa Mbuji, après la manifestation. Ainsi, il appelle tout le monde à s'impliquer dans la vision de la Dyfaf, ce qui constituerait la grande réussite.

Par la même occasion, Liévin Kabeya Mudi wa Mbuji, a annoncé qu'il va apporter ce message au canada où il est connu sous plusieurs chapeaux : Professeur, Président d'un centre communautaire dénommé centre africain de développement et d'entraide (CADE), qui ne s'occupe pas seulement des africains mais aussi d'autres peuples notamment les québécois parce que c'est là qu'il vit depuis plusieurs années précisément à Mont Réal.

Donc, Liévin Kabeya Mudi wa Mbuji promet d'apporter son aide à tout le monde, surtout à ses frères qui vivent au Congo. Car, pour lui c'est un souhait majeur d'autant plus qu'il a fait plusieurs en dehors du pays.

D'où, maintenant, il s'applique pour soutenir tous les mouvements et toutes les actions qui vont dans le sens de soutenir le Président de la République Félix Tshisekedi qui a toujours eu une politique socialiste, nationaliste et démocrate.