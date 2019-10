Congo-Kinshasa: Décaissement des fonds pour le deuxième recensement général de la population

Le Fonds Monétaire International examinera dans six mois un programme à court terme avec le Gouvernement de la République. C'est l'une des retombées de la rencontre du Premier ministre Ilunga Ilunkamba en septembre dernier avec les délégués du FMI et de la Banque Mondiale, à la suite d'une mission dans le cadre de la mise en place d'un programme économique, et des préparatifs du budget de l'exercice 2020.

Mais aussi que la mobilisation des ressources en rapport avec l'épidémie à virus EBOLA est renvoyée à plus tard étant donné que d'autres partenaires sont déjà intervenus. Lors de la quatrième réunion du Conseil des Ministres tenue le 4 octobre 2019, le chef du gouvernement a insisté pour que les dossiers à discuter avec les Institutions de Bretton-Woods soient minutieusement préparés au niveau des instances politiques de manière à tracer des orientations claires pour les travaux des experts.

Toujours au cours de cette réunion, renseigne le Porte-parole du Gouvernement, David-Jolino Makelele, le Conseil des Ministres a décidé de la mise sur pied d'une Commission chargée du suivi de l'ensemble de la problématique relative aux conséquences de la mise en pratique de la gratuité de l'Enseignement de base.

Le Ministre d'Etat en charge de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique a aussi fait remarquer qu'il y a un afflux important de nouveaux élèves dans l'enseignement public.

Au niveau des Points d'Information, le Ministre de l'Intérieur a fait état de l'insécurité qui persiste dans la partie Est du pays, suite à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers ainsi que les mouvements de retour volontaire et d'expulsion de nos compatriotes de certains pays voisins ont été enregistrés.

Le Ministre des Mines, de son côté, a proposé au Conseil des mesures urgentes pour la sauvegarde de certaines matières premières.

Une annonce importante a également été faite au cours de cette réunion hebdomadaire. Madame le Vice-Premier Ministre en charge du Plan a exposé sur la réalisation du deuxième Recensement général de la population. 1.045.297 USD ont été alloués quant à ce. Elle a donc rappelé que le recensement scientifique de la population est une opération qui doit être la plus exhaustive que possible, dans la mesure où elle doit fournir des données statistiques sociodémographiques et économiques détaillées.

Par ailleurs, le Premier ministre a insisté sur la franche collaboration qui doit exister entre les membres du Gouvernement tant au niveau de la transversalité des matières qu'à celui du Ministère entre les titulaires des Départements et leurs Adjoints afin de garantir l'efficacité dans l'exécution du programme gouvernemental.