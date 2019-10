Congo-Kinshasa: Neuf mois après l'accession au pouvoir - Félix Tshisekedi face à la problématique de la vision canonique

Le Président F. Tshisekedi a déjà exercé le pouvoir à la tête de l'Etat Congolais pendant neuf mois. L'alternance, surtout avec l'ascension du leader de l'UDPS, jadis parti le plus radical de l'opposition sur 38 ans, porte tous les espoirs d'une scintillante transformation de la RDC.

Mais, une telle prouesse est impossible à réaliser avec ingéniosité sans la composition d'une vision d'Etat dont l'articulation et la substance sont conformes à la normativité de la planification stratégique des Etats modernes.

Dans cette, optique, sans porter un jugement quelconque ou verser dans le négationnisme (dont J. Kabila fut victime de la part des intellectuels et politiciens des fadaises), cette réflexion propose un regard critique, mais aussi contributive à la mission transformationnelle de cette dispensation politique congolaise. La thèse principale est qu'au regard de la normativité de la planification stratégique, le Président F. Tshisekedi n'a pas encore énoncé une vision canonique. C'est-à-dire que ce qu'il a présenté jusque-là, et que ses militants et intellectuels caudataires prennent pour une vision, ne répond pas au canon (conformité, normativité) de la programmation étatique.

Une précision : la bonne volonté du président est indubitable. Dans une certaine mesure, la pertinence et l'impact des actions qu'il a déjà menées jusque-là sont aussi indéniables. Cependant, la préoccupation ici est systémique et substantialiste. Elle est inhérente à la mission essentielle de ce régime qui est l'accélération de l'Emérence de la RDC. Cette mission impose absolument que dès les premiers pas de ce régime les rayons d'une nouvelle discursivité politique porteuse d'un nouvel imaginaire du Congo, répondent à un certain organon. Le développement impose l'élévation nationale à une hauteur de pratique politique conforme aux normes qualitatives contemporaines. Dans cette optique, une brève exploration conceptuelle de la vision canonique d'Etat est proposée. Ensuite, la réflexion fournit un captage analytique des aléas de la discursivité du nouveau président au regard des éléments d'une vision canonique. La conclusion affirme que «Fatshi» peut propulser la RDC pourvu qu'il esquisse une vision canonique porteuse d'un imaginaire superlatif à la hauteur de notre destinée de puissance en Afrique.

LE LEADERSHIP D'ETAT ET LA VISION CANONIQUE : UNE RECONCEPTUALISATION

Force est de souligner qu'une vision n'est ni un slogan partisan, ni un credo militant, encore moins un leitmotiv d'activiste. Une vision canonique, en leadership d'Etat et en gouvernologie, est une ambition, une projection stratégique proposée par le «leader visionnaire» établissant rationnellement ce que la société devient dans le futur (Larwood et al, Structure and Meanning of Organizational Vision, 2017). Son contenu est porteur d'une image de galvanisation collective et d'une idée d'élévation systémique. Mais, la projection dans le futur est fonction de l'entendement que l'on a du passé, du présent et surtout du diagnostic des problèmes et crises d'une organisation (Masciulli et al, Political Leadership in Context, 2009 :4). Ainsi donc la vision ambition-projection est fonction de la vision-regard de la société dans sa trajectoire et sa réalité totale. Elle est fonction des défis de sa contemporanéité. Ceci est d'autant plus vrais que l'on ne peut pas transformer un pays dont l'on ne possède pas une thèse existentielle structurée et véridique expliquant pourquoi et comment il est ce qu'il est. Une fausse conscience, une thèse explicative erronée, produit une vision en troncature. Le leader visionaire doit donc concevoir une théorie du changement valide fournissant la rationalité de la vision (John Mayne, Useful Theory of Change Models, Ottawa, 2015). La théorie du changement proposée par le leader visionaire explique avec cohérence la rationalisation de sa vision avec ses causes-effets de la transformation que l'on compte enclencher. Cette rationalisation rend intelligibles les objectifs, les modalités et processus concrets, ainsi que les performances porteuses d'impacts restructurant dans la société, dans un laps de temps défini.

En programmation stratégique, la vision canonique est formulée pour être intériorisée par les gouvernants et les gouvernés, comme force d'inspiration, de mobilisation et de propulsion vers un horizon sur une échelle superlative. Force est se souligner que la vision d'Etat porte une intelligibilité géopolitique et mondiale. La vision canonique, formulée avec une cogitation profonde, porte en elle-même une puissance transformationnelle de soi, de la communauté et de la nation. Ainsi, toute la nation ayant intériorisé la vision canonique (communiquée en permanence pour son absorption dans la conscience collective), remodèlera sa pensée, ses valeurs, ses comportements, pour la réaliser.

Sous cette lumière, Il convient de souligner que le Président F.Tshisekedi avait décliné ce qu'il a appelé sa «vision» en quatre axes, lors du séminaire de mise en train des Gouverneurs, au mois de Mars 2019. Mais, cette formulation ne constituait pas une vision canonique pour trois raisons : (a) le Président n'avait pas énoncé le contenu de la vision (vision formulation/statement) en elle-même. Donc, il y a absence de substance. (b) Il n'avait pas fourni la rationalité de sa vision. Donc, il y a déficit d'intelligibilité. (3) Il était passé directement à l'énumération de ses quatre axes, notamment la transformation de l'homme, la croissance économique inclusive, la bonne gouvernance et la construction d'une société solidaire. Donc, il y a absence de la rationalité causale. Cette déficience s'est transposée dans le programme de gouvernement. On a constaté que le programme de gouvernement présenté par le Premier Ministre Ilunkamba à l'Assemblée Nationale n'a pas fait allusion aux axes de la vision (sans substance et sans rationalité) du président. Pourtant les 16 piliers du programme du Premier Ministre Ilunkamba pouvaient être arrimés aux quatre axes déclinés par le président au séminaire des Gouverneurs. Nulle part dans ce programme de gouvernement, on trouve le concept de vision en positionnement central. Au contraire, il y est mentionné un «credo» : «le développement à partir de la base». Un credo n'est pas une vision d'Etat. Donc, nous avons un président, un premier ministre et un gouvernement qui vont gérer la RDC sans une vision normativement composée et rationalisée.

L'ABSENCE D'UNE VISION NORMATIVISEE DANS LA DISCURSIVITE DU PRESIDENT : SES ALEAS

De son discours inaugural à son récent speech à l'ONU (une production intellectuelle apparemment cohérente); «Le Peuple d'abord » et «l'Etat de Droit», reviennent fréquemment en position narrative centrale. Mais, ces idées n'offrent pas un entendement sociétal et ne portent ni ambition, ni projection de la société à une brillante hauteur d'opérationnalité. Une déconstruction plus profonde, dans l'optique idéologique, de la psychologie politique et de la communication politique, ainsi que du développement, révèle trois aléas majeurs dans l'institution de ces récites en matériaux centraux de la discursivité politique du chef de l'Etat, par rapport à ce qui peut être considéré comme sa vision de la RDC.

Le premier alea est sur le plan idéologique. Dans une autre réflexion intitulée «Le Président F. Tshisekedi et l'impératif d'une élévation idéologique en leadership d'Etat», ce déficit a été épinglé. Malheureusement, aucune remarquable éclosion n'a été constatée à cet égard. Le Président n'est pas encore parvenu à composer une «vision-regard» de la RDC, proposant les termes de son nouvel entendement national et international. A l'ONU, par exemple, son discours a été plus incantatoire de l'allégorie de Lumumba et des potentialités de la RDC, que puissamment projecteur d'une nouvelle intériorisation que le monde devrait avoir de la RDC sous l'ère F. Tshisekedi. Or, justement, le Congo est victime d'une idéologie planétaire d'espace de vassalisation et de prédation, que le monde a sur lui depuis 1885 (voire Kevin C. Dunn, Imagining the Congo : The International Relation of Identity, 2003). On ne peut pas transformer le Congo dans le contexte de la globalisation, sans injecter dans l'esprit mondial une nouvelle imagerie saillante de la RDC telle que visualisée par son chef de l'Etat - sur qui les espoirs sont fondés. C'est pourquoi, malgré l'acceptation de ce discours, certains leaders américains n'y ont pas trouvé une idéation prégnante d'Etat. C'est pourquoi à Washington, dans les milieux stratégiques et diplomatiques, le scepticisme demeure, ancré sur la vielle imagerie du Congo.

Le deuxième aléa, sur le registre psychologique et communicationnel, est que le Président souffre d'un déficit d'authenticité discursif. Il reprend les idées-slogans de DR. Etienne Tshisekedi. Leur conception fut formatée par les défis d'une autre époque (où le Zaïre était un système politique totalitariste et un patrimoine privé de Mobutu), comme matériaux fondateurs de ses speeches. Par transposition psychologique, les militants en entendant «Le Peuple d'abord» ou «l'Etat de Droit», entrent transe. Ils voient en Fatshi le lider maximo. Pourtant, après 38 ans la nouvelle génération de l'UDPS est censée proposer d'autres idées-forces traductrices de leur vision-regard et leur vision ambition-projection du Congo. Le nouveau Président est appelé à réinventer le lexique discursif de l'UDPS, en lui donnant une certaine couleur-saveur de son temps et une attractivité républicaine, par rapport à l'évolution et aux contradictions de son époque. Et cet effort devrait puiser dans la gamme des paradigmes et concepts scientifiques dominants au plan international, pour une intelligibilité saillante dans les forums mondiaux.

Le troisième alea est repérable sur le plan des idées-forces de la transformation du Congo. Le président est ancré dans la narrative descriptive et messianique. On ne cerne pas encore dans sa production intellectuelle une subtilité analytique et une puissance de projection d'Etat fondée sur la rationalité saillante d'une théorie du changement (causes-effets). Or, le développement fulgurant de la RDC nécessite une narrative d'Etat qui martèle dans nos esprits le sens de la propulsion, la mentalisation des projets «game-changers», les mutations fondamentales qui nous catapultent vers la réalisation de la vision nationale. Le développement est d'abord mental : il faut une mentalisation collective produite par la vision canonique de cet autre Congo remodelé. A ce sujet, et n'en déplaise aux fanatiques, il convient encore de relever que théoriquement et techniquement, l'Etat de Droit n'est pas une vision ambition-projection. En programmation et en planification stratégique nationale, la construction d'un Etat de Droit peut être une action d'amélioration du système judiciaire du pays, sous l'objectif programmatique de la consolidation de l'autorité de l'Etat. En plus, l'Etat n'est pas la société. Or, le développement dont la RDC a besoin est fondamentalement sociétal. Le hiatus demeure.

CONCLUSION

LE PRESIDENT F.TSHISEKEDI PEUT PROPULSER LA RDC VERS L'EMERGENCE : IL LUI FAUT UNE ELEVATION IDEOLOGICO-STRATEGIQUE EN LEADERSHIP D'ETAT

Au-delà des crédos, des slogans militantistes et de l'intellectualisme fanatique (frotte-manche), le Congo, les Africains et le monde attendent du Président F.Tshisekedi une ingéniosité gouvernementale remarquable. Celle-ci se démontre par une certaine hauteur idéologique et discursive, une gouvernementalité novatrice et une méthodologie de performance. Nos compatriotes à la tête de l'Etat doivent absolument se rendre compte qu'il est escompté d'eux beaucoup plus qu'ils ne semblent réaliser. Neuf mois après l'alternance, après l'évaporation de l'effervescence de la victoire électorale, une certaine routine (à la Congolaise), semble s'être implantée. Loin d'une simple rupture (concept galvaudé), c'est une véritable ascension de la praxis d'Etat (statemanship), qui pourrait devenir une référence continentale, à laquelle nous nous attendons - patiemment. Cela est absolument indispensable pour la propulsion fulgurante de la RDC vers sa destinée de pays de prospérité pour ses citoyens et puissance économique africaine.

Comme les notaient deux des plus éminents idéologistes Africains, notamment Franz Fanon et Hamilcar Cabral, tout en gardant le fondamental d'une idéologie, chaque génération est appelée à proposer des systèmes d'idée-référentielles sculptés au regard des défis de son temps. Sous cette lumière, le Président F.Tshisekedi est appelé à proposer un nouvel entendement de la RDC, à projeter un imaginaire de puissance de la RDC (pour utiliser le concept du Philosophe Congolais Ka-Mana). La formulation d'une vision canonique, porteuse d'une ambition-projection, à laquelle sont attachés quelques projets phares et propulseurs, est indispensable pour la navigation accélérée de la RDC vers l'émergence. Ainsi donc, le Président F.Tshisekedi, comme archleader national, dans sa fonction d'orientation de la nation, est censé (après neuf mois au pouvoir) nous proposer des prégnantes représentations mentales, des concepts-directeurs luminescents. Ceux-ci permettent de visualiser un Congo puissant, prospère, référence de performance en Afrique. Ce «Congo Etoile Brillante au Cœur de l'Afrique», vision originelle d'Emery Patrice Lumumba, le Père authentique du républicanisme Congolais.

Hubert Kabasu Babu Katulondi/Libre-penseur et Ecrivain

(Une correspondance de Washington DC)