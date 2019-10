Congo-Kinshasa: Directeur de cabinet de Félix Tshisekedi - Vital Kamerhe a soutenu sa thèse de doctorat à Athènes

Après avoir assisté aux obsèques de Jacques Chirac, lundi 30 septembre à Paris, le Directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, Chef de l'Etat de la RDC, avait pris le chemin d'Athènes, où il a défendu vendredi 4 octobre dernier, sa thèse de doctorat à l'Hellenic American University d'Athènes (Grèce).

Economiste formé à l'Université de Kinshasa, sa thèse intitulée : « les effets de la rhétorique sur la croissance et le développement économique de la République démocratique du Congo», a été soutenu en anglais dans une salle bondée. En présence de son épouse Hamida Chatur et de l'estimée Première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le récipiendaire a plaidé pour la valorisation des langues nationales pour favoriser la bonne gouvernance et le développement de la RD Congo, sa chère patrie.

«La communication dans les langues locales est vraiment importante. Cela participe aussi au respect du peuple et de ses cultures », a soutenu Kamerhe, en marge de sa soutenance. A l'en croire, la langue peut devenir une source d'un développement durable. Soixantaine revoulu, Vital Kamerhe est à l'apogée de son art. Directeur de Cabinet de Chef de l'Etat Félix Tshisekedi, il avait pris son inscription dans cette célèbre Université depuis plusieurs années et y suivait les cours par intermittence sur place et par correspondance. En 2018, le Docteur Kamerhe avait obtenu l'attestation de fin d'études sanctionnant son brillant parcours universitaire à l'Université d'Athènes, donc admis à la défense. Devant la communauté scientifique et plusieurs personnalités venues de Kinshasa, dont ses camarades de l'UNC, Vital Kamerhe polyglotte qu'il est, a défendu sa thèse en Anglais.

Empêché, le Chef de l'Etat congolais Félix Antoine Tshilombo s'est fait représenter à cette cérémonie, par la Première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi.