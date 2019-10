Gabon: Centre Missionnaire El - Shaddaï, un engagement vis-à-vis des orphelins et nécessiteux

L'église du Centre Missionnaire El-Shaddaï sise au quartier Nzeng-Ayong, fait don des vêtements et fournitures scolaires aux orphelins et aux nécessiteux. Et, célèbre par la même occasion, une messe à l'attention de ces derniers, afin qu'ils amorcent la rentrée scolaire 2019-2020 en toute quiétude.

Le message et les actions que peuvent mener une église se réfèrent aux saintes écritures et à l'inspiration divine. L'église du Centre Missionnaire El-Shaddaï s'arrime à cette logique. En effet, le dimanche dernier l'Apôtre Adahanaël, le Pasteur Mouagouadi et leurs fidèles se sont montrés bienveillants vis-à-vis des orphelins et des nécessiteux, en leur faisant dons des vêtements et fournitures scolaires. Un geste qui est en accord avec le message du Christ dans la Sainte Bible.

On pourrait croire que ces actions sont programmées depuis fort longtemps. Mais, il en est rien. Ils sont le fruit d'une inspiration ou d'une révélation du saint esprit, comme nous le fait savoir l'apôtre Adahanaël : « L'action que nous menons depuis le dimanche 29 Septembre, qui se poursuit ce dimanche 06 Octobre, est inspirée de Dieu. Le fait qu'il tombe à cette période de rentrée scolaire est bénéfique pour plusieurs d'entre nous. Il faut tout simplement dire que Dieu nous fait grâce par cette inspiration... »

Le message relayé dans les rues de Nzeng-Ayong tout au long de la semaine, par les fidèles, a visiblement touché plus d'une personne. L'église a récolté plusieurs dons. Pour le plus grand bonheur des personnes qui ont fait le déplacement, pour la messe du dimanche dernier accompagné par des enfants. Une messe dont le thème était « Un cahier pour Jésus ».

L'apôtre Adahanaël et le Pasteur Mouagouadi se sont à maintes reprises appesantis sur l'affliction que les serviteurs Dieu, doivent avoir à l'égard des orphelins. Ils se sont appuyés sur des passages de certains psaumes. On pense notamment au psaume 82:3, qui dit : « Rendez justice au faible et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et au pauvre ». On pense également, au psaume 68:5, qui dit : « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves ».

Par ces différents messages, les Hommes de Dieu interpellent l'assistance. Et, demande à l'ensemble des brebis d'être dans la logique de l'évangile des actes. Les enfants qui ont répondu à l'appel sont rentrés chez eux, avec des vêtements et quelques fournitures. Ils n'oublieront certainement pas le geste, ainsi que les conseils prodigués par les Hommes de Dieu.