Angola: Le pays aux célébrations de la Journée mondiale du coton

Luanda — L'Angola participera du 7 au 11 de ce mois, en Suisse, aux célébrations de la Journée mondiale du coton et du Forum public de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui aura pour thème "Le commerce pour l'avenir: adaptation à un monde en mutation".

La délégation angolaise, qui est dirigée par le ministre du Commerce, Joffre Van-Dúnem Júnior, participera à la séance plénière de haut niveau de la célébration de la Journée mondiale du coton (7 octobre), une date proposée par les pays promoteurs de l'initiative sur le coton dans l'OMC, dite C4 (Bénin, Burkina Faso, Tchad et Mali). Cette date a été officiellement adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies pour célébrer les avantages socio-économiques de la production et du commerce du coton dans le monde, en particulier dans les pays les moins avancés (PMA). La date vise également à reconnaître l'importance du coton et des secteurs impliqués dans les processus de production, de transformation et de commerce, ainsi qu'à engager les donateurs et les bénéficiaires dans le renforcement de l'aide au développement dans le secteur du coton.

Jusqu'à la fin des années 1970, l'Angola était l'un des plus grands producteurs et exportateurs de coton. À l'heure actuelle, le pays crée les conditions pour la culture de ce produit, important pour la relance de l'industrie textile au niveau national. Pour le lancement de la Journée mondiale du coton, une séance plénière de haut niveau sera organisée avec la participation des chefs d'État de divers pays membres de l'OMC, en particulier du C-4, de dirigeants d'organisations internationales et de responsables du secteur privé.

Le forum public, qui aura lieu du 8 au 11 de ce mois, est le plus grand événement annuel de sensibilisation de l'OMC et offre aux Chefs d'État, aux parlementaires, aux chefs d'entreprise, aux universitaires et aux organisations non gouvernementales une plate-forme unique pour se réunir et débattre de nombreuses questions liées aux grands thèmes actuels du commerce et du développement. L'objectif de cette édition est d'analyser comment le commerce et le système commercial multilatéral peuvent s'adapter aux changements qui l'influencent.

Le forum examinera les changements dans le commerce mondial, de plus en plus influencés par les progrès technologiques, les changements dans les normes du travail et les préoccupations environnementales, facteurs qui redéfinissent la demande et les méthodes de production et qui présentent des défis importants comme des opportunités, pour le système commercial, les politiciens, les hommes d'affaires et les travailleurs. Le Forum public comprendra 136 séances organisées par des participants, notamment des gouvernements membres de l'OMC, des entreprises, des organisations non gouvernementales, des académies, des cabinets d'avocats et des organisations internationales.