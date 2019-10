Angola: Le ministre des R.E. regrette la mort de Diogo do Amaral

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures, Manuel Augusto, s'est dit dimanche, consterné par le décès physique du politicien portugais Diogo Freitas do Amaral, survenu le 3 octobre dernier, des suites de maladie.

Selon une note parvenue le même jour à l'Angop, le dirigeant angolais souligne que son décès constitue une perte irréparable pour le Portugal et le monde des locuteurs de la langue Luís de Camões.

Pour lui, Diogo Freitas do Amaral, avec son talent, son travail et ses aptitudes au dialogue, a réussi à surmonter les défis et à mener à bien une brillante carrière politique et académique qui lui a permis d'être reconnu internationalement.

Homme de conviction, homme politique reconnu et l'un des fondateurs de la démocratie portugaise après le 25 avril, le professeur Diogo Freitas do Amaral, entre autres, il a apporté sa contribution considérable et indélébile à la lutte pour la libération des peuples africains de langue portugaise et défendu avec vigueur de meilleures relations d'amitié et de coopération entre l'Angola et le Portugal pour le bien des peuples, lit-on dans la note.

«En ce moment de douleur et de deuil, au nom du peuple angolais, du Gouvernement de la République d'Angola et en mon propre nom, je présente les sentiments les plus profonds de chagrin et de solidarité au Gouvernement de la République portugaise, extensifs à la famille endeuillée», a-t-il déclaré.

Diogo Freitas do Amaral, professeur de droit et ancien ministre des Affaires Etrangères du Portugal, est décédé à l'âge de 78 ans. Il était en soins intermédiaires depuis septembre dernier.

Le Gouvernement portugais a annoncé que le Conseil des ministres avait décrété le deuil national samedi, le jour des funérailles.

Né le 21 juillet 1941, Freitas do Amaral a été l'un des fondateurs et premier président du CDS. Il était le dernier survivant des quatre chefs de parti qui ont fondé le régime après le 25 avril (Francisco Sá Carneiro, Mario Soares et Álvaro Cunhal).