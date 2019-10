Ile Maurice: Élections générales - Le calendrier éducatif perturbé

«Sé enn désizion iresponsab.» Tels sont les propos de nombreux internautes et parents après l'annonce de la date des prochaines élections générales. Un mécontentement général les anime car le 22 octobre et les 7 et 8 novembre, des élèves devront prendre part à des examens du School Certificate (SC) et du Higher School Certificate (HSC).

Lucien Finette, ancien directeur du Mauritius Examinations Syndicate (MES), fait part de son étonnement à l'express et estime que le mécontentement exprimé par des parents et des élèves participant aux examens est légitime. «Nous savons que les parents prennent très à cœur ces épreuves d'autant plus qu'il y a des années de travail derrière. Malheureusement, l'atmosphère fragile qui règne pendant des élections générales ne fera que rajouter au stress.»

Situation sans précédent

Celui qui a occupé le poste de directeur du MES pendant neuf ans soutient aussi que l'institution ne s'est jamais retrouvée à gérer une telle situation dans le passé, du moins pas à sa connaissance. Lucien Finette note par contre que les épreuves qui auront lieu lors du scrutin et du Nomination Day ne concernent pas la majorité des élèves. Donc il est plus probable que les établissements où ont lieu ces examens soient épargnés par le brouhaha causé. L'express a tenté plusieurs fois d'avoir la réaction de l'actuelle directrice du MES, Brenda Thanacoody-Soborun, dans le but d'apaiser la crainte soulevée autour des examens, mais elle est restée injoignable.

Les examens du Primary School Achievement Certificate ont également fait les frais de ces élections. À la mi-juillet de cette année, le ministère de l'Éducation avait convoqué les syndicats pour leur annoncer que les examens auront lieu du 19 octobre au 4 novembre au lieu du 22 au 25 octobre. Une annonce qui laisse présager que Pravind Jugnauth avait déjà décidé des dates d'élections et du Nomination Day.