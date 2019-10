Madagascar: Personnes handicapées mentales - Soutien du consulat de Monaco à l'association Riandrano

L'association Riandrano a été créée en 2008 et l'attache se trouve au collège St Michel-Amparibe-Antananarivo . Le but de ce groupement est de porter assistance aux personnes handicapées mentales , membres de l'association.

Actuellement, l'association compte plus de 75 membres composés de personnes valides et invalides. Les activités sont principalement liées à l'apprentissage des activités de la vie quotidienne au profit de ces handicapées par ces personnes valides. Le but est de mieux intégrer ces handicapés mentaux dans la vie de tous les jours. Ces apprentissages se font principalement dans les camps, pendant les sorties et dans la vie en plein air afin de créer un environnement agréable.

Malédiction. Avoir en charge une personne handicapée, est toujours considéré comme une malédiction chez nous, s'insurge Rakotoson Rosalie, présidente de l'association Riandrano, tout en spécifiant que ces personnes handicapées vivent souvent dans des conditions difficiles d'adaptation pour une vie normale, pour un bien -vivre et un bien -être. .

Nosy Komba. C'est ainsi que tout récemment, 30 membres de l'association ont pu effectuer un camp à l' île paradisiaque de Nosy Komba, dans le nord de l'Ile pour un séjour de 10 jours et financé par le consulat de Monaco. Non seulement, l'endroit est féerique de par sa beauté , mais s'apprêtait fort bien à ces personnes handicapées mentales et les personnes qui les ont accompagnées à des pratiques relatives aux activités courantes de la vie quotidienne afin de mieux s'intégrer. Des contacts ont été noués auprès de la population et des communautés villageoises des pêcheurs ainsi que des partenaires d'une école française de la localité .

Démontrer. A travers ce financement, le consulat de Monaco a voulu démontrer que ces personnes handicapées ont le droit de bien vivre et de bien être, comme toutes les personnes valides. A souligner, que l'association Riandrano collabore avec l'association Vent du large en Bretagne pour les mêmes objectifs.