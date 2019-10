Madagascar: Atouts en main

Le Président de la République Andry Rajoelina a donné hier sa première conférence de presse. Une occasion pour le locataire d'Iavoloha de faire un bilan et une perspective de son premier mandat à la tête du pays.

Atouts en main

Les avis sont bien évidemment partagés par rapport à ces déclarations présidentielles. Il y a les pour et les contre. Mais ce que l'on peut dire c'est que le plus jeune Président de la République de l'histoire du pays a maintenant tous les atouts en main pour réussir son défi de remettre le pays sur les rails du développement et de sortir la population de cette pauvreté extrême. Un atout politique en premier lieu, puisque Andry Rajoelina n'a pas pour le moment un opposant de taille pour barrer sa route.

Mais un atout économique surtout, puisque les paramètres du développement se dessinent à l'horizon pour un Madagascar prospère. A commencer par le retour de la confiance des grands bailleurs de fonds traditionnels qui confirment leur disposition à financer le développement de Madagascar. Mais il y a aussi ces projets d'infrastructures lancés en fanfare à l'occasion des tournées présidentielles. Les routes, les aéroports, les centrales électriques en cours de réalisation permettront à court et à moyen terme de réaliser les objectifs de développement fixés dans l'Initiative pour l'Emergence de Madagascar qui se traduira bientôt en un document de plan économique dénommé Plan pour l'Emergence de Madagascar. Le travail ne sera pas facile pour l'exécutif.

Mais la volonté est déjà là et c'est ce qui est essentiel pour faire face au défi. Un défi qui nécessite, par ailleurs une adhésion populaire. L'aventure fantastique des Barea à la CAN 2019 et l'effervescence qui a régné durant la visite du pape François constituent deux preuves tangibles de cette capacité des Malgaches à se fédérer autour d'un événement. Il reste à espérer que cette solidarité se poursuive pour la réussite des actions qui seront menées pour sortir Madagascar de plusieurs décennies de disette. Il faut y croire... tout simplement.