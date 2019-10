Madagascar: Ravinala Airports - Visite du GEM au nouveau terminal international d'lvato

La délégation du GEM a visité le nouveau terminal international d'Ivato.

Les opérateurs économiques font partie des entités qui misent beaucoup sur le futur terminal international de l'aéroport d'lvato. Cette nouvelle infrastructure jouera un rôle de premier plan dans le développement du transport aérien et du tourisme. A cet effet, une délégation du Groupement ' des Entreprises de Madagascar (GEM) a visité ces nouvelles infrastructures aéroportuaires modernes gérées par Ravinala Airports. Conduite par la Présidente Noro Andriamamonjiarison, cette délégation du GEM, forte d'une quarantaine de membres, a ainsi pu constater de visu l'état d'avancement des travaux qui sont actuellement dans leur phase finale.

On rappelle en effet que l'ouverture du nouveau terminal international d'Ivato est prévue au début de l'année 2020. Un événement majeur pour le secteur tourisme en particulier et l'économie en général. Surtout quand on sait que 90% des visiteurs internationaux passent par les plateformes aéroportuaires. L'organisation des Forum Wave à l'initiative de la Présidence de la République répond d'ailleurs à cet enjeu de taille, surtout avec cet objectif du gouvernement malgache d'atteindre les 500.000 touristes par an, d'ici à 2023. On rappelle que Ravinala Airports, le gestionnaire des aéroports d'Antananarivo et de Fort-Dauphin travaille en étroite collaboration avec l'Etat et les opérateurs économiques. Ces efforts conjoints contribuent ainsi à créer un climat d'affaires attractif, compétitif et propice aux investissements. Un partenariat public- privé au service du développement, en somme.

La création du nouveau terminal international d'Ivato fait, en tout cas, partie des missions de Ravinala Airports, tout comme l'amélioration des infrastructures existantes, la création de nouvelles lignes vers l'extérieur, et au départ de Madagascar. Un investissement gagnant sur tous les plans, puisque la gestion de concession de Ravinala Airports a, par exemple, permis la création de plus de 1000 emplois directs et indirects à ce jour.