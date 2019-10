Madagascar: Ottawa - Tokyo - Riyad - Moscou - Des Ambassadeurs potentiels

Alidy Bin Soufou et Monja Roindefo font partie des « Ambassadeurs »-rables.

« Le Président de la République nomme et rappelle les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires de la République auprès des autres Etats et des Organisations internationales ». Fort de ces dispositions de l'article 57 de la Constitution, le locataire d'Iavoloha a procédé à la nomination de 4 Ambassadeurs qui sont des ex-ceci ou d'anciens cela. Il y a notamment deux anciens PM de la Transition, en l'occurrence, Camille Vital (Maurice) et Jean Omer Beriziky (Bruxelles). Bon nombre d'observateurs de se demander, à tort ou à raison, si le premier PM de la Révolution Orange, en la personne de Monja Roindefo, pourrait également être bombardé Ambassadeur, notamment en Asie du Sud- Est que l'ancien compagnon de lutte d'Andry Rajoelina sur la Place du 13 mai connaît bien.

Poutine. A l'instar de l'ancienne ministre Yvette Sylla, certains analystes voient aussi en Ny Hasina Andriamanjato, un Ambassadeur potentiel en Russie où il avait d'ailleurs effectué ses études supérieures à Moscou. Le fait de parler couramment la langue de Poutine est un atout pour celui qui fut un moment, adjoint d'Andry Rajoelina du temps où ce dernier était maire de la capitale. Sa réapparition lors de la présentation du candidat de l'IRD à la mairie de la capitale, Naina Andriantsitohaina était perçue comme un indice. Après sa présence au PK O, il n'est pas exclu que le TGV remette le fils du pasteur sur les rails.

IEM. Le TGV n'étant pas non plus du genre à laisser sur le quai ses anciens collaborateurs, sauf s'ils ont pris un autre train en marche, Andry Rajoelina pourrait recaser son ex-DirCab Stéphanie Delmotte. Titulaire d'un master en commerce et management de l'IAE Gustave Eiffel et d'un MBA de l'Université de Montréal au Québec, ce cadre de la première heure de l'IEM a de fortes chances d'hériter du poste vacant d'Ambassadeur à Ottawa, au Canada.

Emergence. Ayant rejoint tout naturellement le camp du fondateur de l'IEM, le président d'« Emergence de Madagascar » Holijaona Raboanarijaona fait également partie de la liste des ambassadeurs potentiels. Comme son nom l'indique, il est le fils de feu Alfred Raboanarijaona, le fondateur de la société Sorafils qui entretenait des relations d'affaires en Asie, tout particulièrement au Japon où le poste d'Ambassadeur à Tokyo reste aussi à pourvoir après la récente abrogation de la nomination de Mireille Rakotomalala.

Islam. Même topo en Arabie Saoudite après le départ de Patrick Ramiaramanana qui n'avait pas l'avantage d'être un Musulman. Contrairement à des disciples de Mahomet comme l'ancien député Mapar et ex-CST TGV, Alidy Bin Soufou qui connaît et est connu dans ce berceau de l'Islam où il effectue souvent des pèlerinages, notamment à La Mecque. En tant qu'opérateur, il a des relations d'affaires dans la péninsule arabique voire dans les pays du Golfe. Son éventuelle nomination à Riyad pourrait servir la diplomatie économique préconisée par le président Andry Rajoelina à qui appartient le dernier par rapport aux représentants de la République à l'extérieur. Sans oublier l'indispensable agrément du pays d'accréditation.