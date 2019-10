Madagascar: Communication et culture - « Iray Ihany Isika » unicité dans la différence

Visite du chantier de la nouvelle infrastructure de la maison de la Communication et de la Culture à Tsenengea Toliara.

La ministre de la Communication et de la Culture, Lalatiana Andriatongarivo, lance un nouveau projet « Iray Ihany Isika », grande première à Toliara, le 5 Octobre. Les autres Régions suivront au fur et à mesure, à connaître le projet « l'unicité dans la diversité » avec, comme maître de cérémonie le DG de la Culture, Razafiarison dit « Francis Turbo », toujours égal à lui-même, avec sa nouvelle casquette. La porte-parole du gouvernement a invité les habitants de la Cité du Soleil, population cosmopolite, à s'unir et émerger la même culture dans l'île.

L'histoire géologique a taillé Madagascar en un seul bloc, l'histoire coloniale a introduit une division en 18 tribus. Malgré cette parenthèse historique, la population arrive à se comprendre du Nord au Sud. La Leader de Freedom a brossé le thème de « l'Unicité dans la différence » avec brio, comme elle en a l'habitude chaque fois qu'elle tient le micro. L'assistance a pu déduire d'après son éclairage, « quand la culture va, tout va ». La professeure Dina Jeanne a décomplexé les 800 spectateurs de Basia Toliara à accepter l'appellation « Gasy et non Malgache », le terme « Gasy » n'est nullement péjoratif. Quand le micro s'est promené dans l'assistance, quelques réactions ont quand même trouvé l'idée « d'unicité dans la diversité » un peu tirée par les cheveux. « Tant que les leaders politiques ne s'entendent pas, interpellent-ils, il n'y a pas d'unité nationale, donc pas d'unicité ». Dans l'ensemble les « 3i » se trouvent le meilleur moyen pour avancer et non tirer la couverture chacun de son côté, rétorquent d'autres intervenants. Plusieurs témoignages et reportages ont montré l'avantage « de cette diversité » qui fait la richesse de la culture « Gasy ».

Le matin, de bonne heure, la délégation dirigée par la ministre avait assisté à un sacrifice de zébu, après quoi, elle avait inspecté l'avancement des travaux de la nouvelle infrastructure de Tsenengea qui allait abriter la grande Maison de la Communication et de la Culture.