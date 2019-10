Madagascar: La maison brûle-t - elle ?

Ce n'est pas encore la panique mais comme ... Le Président des E.U d'Amérique, de 1933 à 1945, Franklin D. Roosvelt a dit: « En politique, rien n'arrive par hasard. Chaque fois que survient un évènement, on peut être certain, qu'il avait été prévu pour se dérouler ainsi. »

L'opinion s'emballe et commence à se poser des questions sur le discours présidentiel et ce n'est pas le grain à moudre qui lui manque. Pour elle, il semble que tout va à la dérive après les bonnes impressions laissées par le CAN et le passage du pape. Il y a eu d'abord ces propos de Dupuis qui ont fait dégonfler la bulle de l'unité nationale née des Barea, le moral de tout un chacun est à plat en apprenant que nos joueurs n'ont pas perçu leurs primes pourtant révélées au vu et au su de tous.

Puis , ce scandale de fuites de sujets du baccalauréat qui met à mal l'état de notre système d'enseignement où les ressources humaines et la politique de ce département font apparaître un débâcle que les parents d'élèves assimilent à un abandon voire un mépris de leurs progénitures. Enfin, des décisions pourtant jugées consensuelles et constitutives du socle du pouvoir sont ouvertement remises en question comme le projet « Tanà-Masoandro ».

Dans la pratique politique, il est courant quand surgissent des évènements qui incommodent le pouvoir en place de recourir à des diversions ou contre-feu qui consistent à alimenter les médias d'une autre information même dérisoire, parfois choquante mais au final contrôlable, un os à ronger pour les journalistes et les moutons qui la lisent, en quelque sorte. Mais à l'issue de cette démarche, c'est le pouvoir lui-même, maître d'œuvre du protocole, car c'en est une, qui propose la solution et tout rentre dans l'ordre.

En l'occurrence, lire dans un journal de la place que la sortie du territoire national sera désormais restreinte à toute femme non accompagnée relève de l'incongruité et ne peut que frustrer et révolter la femme malgache de 2019 ? L'ampleur de son écho sur les réseaux sociaux le confirme. Et même à supposer que la publication de l'article est un acte isolé, l'aubaine de récuser d'une telle mesure archaïque serait facile et qui s'en priverait d'autant qu'elle mettrait en sourdine les sujets brûlants du moment.

Toujours est-il que Noam Chomsky, un linguiste américain a fait des adeptes dans le personnel politique de ses réflexions sur la « Stratégie de manipulation de masse » qui sont devenus leurs livres de chevet.