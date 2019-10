Madagascar: Cinépax - « Gemini man » à l'affiche

Plus besoin de retenir son souffle! Film tant attendu par des milliers de personnes dans le monde, « Gemini man » vient de sortir dans les salles.

A l'affiche du Cinépax depuis vendredi, et durant toute cette semaine, « Gemini Man » relate une fois de plus la capacité de son réalisateur Ang Lee à virer de bord facilement dans de multiples genres cinématographiques. Cette fois, Will Smith incarne Henry Brogan. Le tueur professionnel vieillissant, s'apprête à prendre sa retraite cependant, il est soudainement pris pour cible et poursuivi par un mystérieux et jeune agent qui peut prédire chacun de ses mouvements. Il va alors faire face à son clone, un double rajeuni d'un quart de siècle programmé pour l'assassiner.

Aux côtés de Will Smith se retrouve Clive Owen, ce dernier campe le rôle du méchant qui lui va plutôt comme un gant. En même temps, Benedict Wong et la jeune Mary Elisabeth Winstead viennent en renfort. Depuis les années 1990, le projet a été envisagé avec d'autres acteurs mais ce n'est que presque 30 ans et plusieurs changements que le film sort enfin. Ce n'est qu'en mai 2017 que Will Smith est finalement annoncé. En janvier 2018, Clive Owen et Mary Elisabeth Winstead rejoignent la distribution. Un mois plus tard, c'est Benedict Wong qui obtient le rôle du Baron alors que le tournage a déjà commencé.

Un film qui met la technologie au service du cinéma. « Gemini man » pour ceux qui aiment les films d'actions, ou les fans de Will Smith dans la peau d'un commando de force, avec une doublure qui nous rappelle sa jeunesse dans le prince de Bel Air. Un long métrage qui porte tout à fait son titre musical « Forever young ». A voir absolument !