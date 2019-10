Soudan: Experts - Le Soudan et la Russie une coopération développée

Khartoum — Un certain nombre d'experts et de politologues ont salué le développement des relations russo-soudanaises et leur coopération continue, en particulier les déclarations positives de l'ambassadeur de Russie à l'issue de sa rencontre avec le ministre de l'Énergie et des Mines et celle des Affaires étrangères tout en exprimant leur désire de promouvoir leurs investissements aux domaines de pétrole et du gaz ainsi que le soutien de la Russie au Soudan dans les instances internationales.

L'expert et politologue Dr. Mohammed Abdullah Wadabouk a déclaré dans des déclarations à la SUNA que la Russie jouait un rôle important et crucial au niveau international et n'était pas moins importante que l'importance des États-Unis d'Amérique. Il a apprécié les promesses de la Russie de mettre en œuvre tous les accords signés avec l'ancien régime, soulignant que cela reflétait la profondeur des relations historiques entre les deux pays, soulignant que le sommet Russie-Afrique de Sotchi, qui se tiendra les 23 et 24 octobre est une chance propice pour développer les relations bilatérales tant que le Soudan est un pays important dans son entourage africain.

De son côté, M. Ibrahim Mohamed Adam, expert, analyste politique et professeur de sciences politiques dans plusieurs universités soudanaises, a affirmé que les relations russo-soudanaises sont enracinées dans l'histoire et reposent sur des bases politiques et des intérêts communs. Il a expliqué que ces accords, s'ils étaient appliqués, contribueraient au développement de l'économie soudanaise et à la résolution d'une grande partie de ses problèmes.