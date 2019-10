Sénégal: Ndialam accueille son centre d'accueil pour enfance - 100 enfants défavorisés à éduquer et former gratuitement dans un cadre sain

L'Association Unis Vers Sport (UVS) a offert récemment un Centre d'accueil pour enfance aux habitants du village de Ndialam (commune de Gandon). Ce joyau construit pour les enfants démunis va accueillir, dans un premier temps, 100 enfants qui seront logés et nourris sur place.

Construit sur une superficie de 5 hectares, ce centre est entièrement financé à hauteur de 200.000 euros (soit environ 130 millions de francs Cfa) par Unis Vers Sport (UVS) et va permettre à plus de 100 enfants issus de milieux défavorisés de pouvoir bénéficier gratuitement d'éducation, de formation en métiers et pratique du sport dans un cadre sain.

L'inauguration s'est déroulée le weekend dernier, en présence d'Emmanuel Hans, Directeur de l'Unis Vers Sport, d'Urs Kluser, Secrétaire général de la fondation UEFA pour l'enfance, de l'Inspecteur départemental des sports, du maire de Gandon et autres autorités du département de Saint-Louis.

Créée en 2001, l'Association Unis Vers Sport s'est constituée dans le but de mettre en œuvre des programmes d'éducation et d'insertion dans le sport dans plusieurs localités du monde. Depuis deux ans, cette association s'active dans la région de Saint-Louis, avec la réfection de certains établissements scolaires.

Avec la construction de ce centre, l'UVS va permettre à des centaines d'enfants de pouvoir suivre une scolarité normale et d'apprendre des métiers dans un cadre paisible. En tant que Directrice dudit centre, Aïcha Sy, a indiqué que la structure va accueillir, au début, 100 enfants démunis qui y suivront une formation jusqu'à l'âge de 18 ans.

«Ce centre va accueillir 100 enfants démunis ou issus de milieux défavorisés. Ils y seront logés, nourris et pris en charge pour leur scolarité jusqu'à l'âge de 18 ans. Pour cela, il y a trois salles de classe, des réfectoires, des dortoirs.

On va aussi essayer de trouver des ressources additionnelles. On a un poulailler qui a commencé à faire la production.

Il y a aussi du bétail, car nous comptons sur l'élevage pour produire du lait. On fait aussi du maraichage pour trouver de ressources additionnelles pour qu'à l'avenir, on puisse voler de nos propres ailes», a expliqué Aïcha Sy.

Adjoint au maire de Gandon, Khalilou Ba a exprimé sa joie et satisfaction de voir ce joyau implanté dans sa commune. «Nous sommes très satisfaits. Quand on faisait la pose de la première pierre, il y a dix mois, on ne croyait pas qu'on allait disposer du centre pour l'ouverture des classes.

Aujourd'hui, on est là pour visiter les salles de classe, l'internat et d'autres commodités. Avec l'élevage, le maraichage et l'aviculture, le centre est fin prêt pour accueillir les enfants de la rue ou les enfants démunis.

Nous, de la commune de Gandon, nous avons la chance et la satisfaction d'accueillir le centre. Nous le faisons aussi au nom du département de Saint-Louis et de toute la région. Nous disons merci à Unis Vers Sport», a dit l'adjoint au maire de Gandon, tout en exprimant son entière satisfaction.