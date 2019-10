Sénégal: Mané puissance 50, Gana ouvre le compteur, Mbaye Diagne enchaine

Sadio Mané ne s'arrête plus ! Après avoir porté Liverpool lors de la deuxième journée de la champion's league, l'attaquant des «Lions» a encore laissé une forte impression face à Leicester ce samedi à Anfiled.

En plus d'ouvrir le score, l'attaquant international sénégalais a obtenu un penalty en toute fin de partie et a permis aux Reds d'assurer une huitième victoire d'affilée mais aussi de compter désormais 8 points d'avance sur Manchester City, double champion en titre. Dans la dynamique de son bon début de saison, Idrissa Gana Guèye s'est également illustré en signant son premier but sous le maillot du PSG.

Au même moment, Mbaye Diagne retrouve au fil de ses sorties ses marques de buteur, en enchainant sous les couleurs de FC Bruges, par un troisième but ce samedi dans le championnat belge.

En prélude à la première sortie post Can, l'équipe du Sénégal peut se satisfaire de l'état de forme de ses joueurs cadres.

Etincelant lors des deux premières journées de la Ligue des champions, ils ont enchaîné avec des belles performances ce week-end. Liverpool peut, en tout cas, remercier Sadio Mané qui l'a encore porté ce samedi 5 octobre lors de la réception de Leicester pour le compte de la 8ème journée de Premier League.

Pour son centième match en Premier League, l'attaquant sénégalais tout bonnement été élu homme du match. Sadio Mané a attendu la 40ème minute de jeu pour débouler dans la surface, se jouer de la défense et ensuite ajuster le portier Schmachel. Il ouvre la marque et permet à son équipe d'aller à pause avec le court avantage (1-0).

Une réalisation de toute beauté qui compte dans la carrière du Sénégal puisqu'il venait de signer le 50ème but en Premier League. Ce qui lui permet de devenir le 10ème joueur l'histoire de Liverpool à avoir atteint la barre des 50 réalisations en Premier League.

L'attaquant international sénégalais ne s'arrêtera pas. Alors que les Reds se faisaient rejoindre au score avec le but de l'égalisation inscrit par Madison à la 80ème minute, Sadio Mané a surgi à la 90ème minute pour obtenir un penalty en toute fin de partie.

Ce penalty finalement transformé par James Milner, permet aux Reds d'enchaîner par une huitième victoire en huit journées et surtout de tenir en bonne distance son dauphin de Manchester City, battu à domicile.

En France, Idrissa Gana Guèye a pour sa part confirmé sa grande forme sous les couleurs de son nouveau club du PSG.

Samedi lors de la neuvième journée de Ligue 1, l'international sénégalais a participé à la large victoire au Parc des Princes, de son équipe face à Angers de son coéquipier Sada Thioub (4-0).

Suite à une belle combinaison et un tir de Sarabia transforme en passe. Gana Guèye inscrivait à la 59ème min le troisième but de son équipe. C'est son tout premier but en Ligue 1 cette saison pour l'international sénégalais. Pour le compte de la dixième journée du championnat belge, Mbaye Diagne a également rugi.

Auteur déjà d'un doublé lors de la précédente journée, l'attaquant sénégalais a été buteur lors de la large victoire remportée face à la Gantoise (4-0).

Rentré à la 79ème minute, l'international sénégalais a réussi à clôturer la marque avec un quatrième but inscrit à la 90ème minute.

Auparavant, son compatriote et coéquipier Krépin Diatta aggravait la marque avec le but marqué à la 28ème minute. C'est le cinquième de la saison pour le jeune international sénégalais.