Sénégal: Lutte contre les maladies non transmissibles - Ecobank appuie des structures à hauteur de 50 millions

L'édition Ecobank Day 2019 (journée sociale) a été organisée samedi dernier simultanément dans 33 pays où elle est présente. A cette activité annuelle, des chèques et des lots de médicaments à hauteur de 50 millions de francs CFA ont été remis à des Centres de santé du pays pour lutter contre les maladies non transmissibles.

L'Institution bancaire panafricaine Ecobank a célébré samedi dernier sa journée sociale communément appelée Ecobank Day. Pour l'édition 2019 dont le thème est : «La prévention des maladies non transmissibles dans les communautés africaines», EcoBank a dégagé une enveloppe de 50 millions de francs CFA pour à une meilleure qualité de soins dans les structures de santé prenant en charge les maladies telles que les crises cardiaques, les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète et la santé mentale qui sont les principales causes de décès, «car représentant 71 % des 56 millions de décès dans le monde», selon l'Organisation mondiale de la santé (Oms).

Ces maladies se développent rapidement en Afrique et «nous avons décidé d'apporter notre participation et contribution afin de sensibiliser notre communauté et d'offrir un dépistage gratuit qui représente une première étape de notre plan triennal.

Nous ne sommes pas à l'abri de ces maladies, pas plus que les membres de la communauté dans laquelle nous travaillons», a dit Serge Ackré, directeur général EcoBank Sénégal. Selon M. Acckré: «L'objectif principal est de montrer que nous valorisons tous les membres de la communauté dans laquelle nous opérons et de les remercier pour leur confiance dans notre agenda panafricain.

Chaque année, nous choisissons un domaine et nous engageons des actions sociales ciblées et efficaces dans le seul but d'impacter les communautés». «Cette activité se déroule simultanément et le même jour dans les 33 pays où nous opérons, ce qui montre à quel point il est important pour nous de valoriser notre communauté», a précisé le DG.

Des structures bénéficiaires, le Centre du Diabète Marc Sankalé pour 6 millions, le Centre hospitalier Universitaire Aristide Le Dantec entres autres.

Des lots de médicaments destinés à la prévention et au traitement des maladies non transmissibles et notamment des complications cardiovasculaires ont été offerts à plusieurs structures régionales comme le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Saint-Louis.

Pour la directrice du Centre Marc Sankalé Maïmouna Ndour Mbaye, «ce gestion de haute portée est généreux et responsable». Selon des experts, souligne-t-elle : «le diabète est une maladie en croissance, en Afrique et d'ici 2045 cette maladie va croître de 156%.

Au Sénégal, en 2015, le ministère de la santé avait réalisé une enquête qui indique que 3,45% de la population âgée de 18 à 69 ans est affecté par cette maladie. Ce qui n'est pas négligeable rapportée au 15 millions de Sénégalais ceci représente plus 500 mille personnes atteintes... », fait-elle remarquer. A noter qu'une randonnée pédestre a été organisée.