Sénégal: Me Demba Ciré Bathily - «Khalifa Sall n'a pas demandé une grâce»

Les conditions de libération de Khalifa Sall continuent toujours de susciter beaucoup de commentaires et restent floues sur la tête des Sénégalais.

Si Me Khassimou Touré a affirmé avoir introduit une demande de grâce en faveur de l'ancien maire de Dakar et de ses codétenus, pour Me Demba Ciré Bathily, avocat de Khalifa Ababacar Sall, qui était l'invité hier, dimanche 6 octobre, de l'émission Grand Jury sur la Rfm, ni Khalifa Sall ni ses conseillers ne sont au courant de cette demande de grâce. Par ailleurs, l'avocat s'est prononcé sur le supposé impact des retrouvailles Wade-Macky.

«A ce jour, je n'ai pas vu la demande qui a été formulée, je ne connais pas avec quels termes elle a été formulée et si Me Khassimou Touré l'a formulée en son nom personnel ou au nom des gens ? Je n'en sais absolument rien», dira-t-il.

Et de renseigner lors de l'émission Grand Jury sur la Rfm hier, dimanche, « Par contre, le vendredi, on m'a appelé à la prison de Rebeuss où j'ai rencontré mon client Khalifa Sall et certains responsables de la prison pour savoir les circonstances et les conditions dans lesquelles cette grâce a été octroyée».

Me Bathily confirme dans la foulée que son client n'a jamais été demandeur d'une quelconque grâce : « Il a refusé de sortir parce qu'il n'a jamais demandé de grâce car Khalifa était détenu arbitrairement à la prison ».

« Autrement dit, ajoute-t-il, il était important également de montrer aux yeux de l'opinion et des Sénégalais que M. Sall n'a pas demandé une grâce». Me Demba Ciré Bathily ne manquera pas aussi de revenir sur les conditions de l'emprisonnement de son client. « Khalifa Sall n'aurait dû jamais aller en prison.

Même une amnistie ne suffirait pas... Il doit être rétabli dans l'intégralité de ses droits. Vous ne pouvez convaincre aucun Sénégalais que Monsieur Khalifa Sall a pris la somme d'un milliard...

L'État doit rétablir le préjudice causé et le rétablir dans ses droits ». Me Demba Ciré Bathily de s'estimer par ailleurs convaincu que Khalifa Sall a été victime d'un agenda politique aux projets bien clairs.

« C'est l'un des procès, dira-t-il, les plus rapides de l'histoire du Sénégal. Ce procès suivait un agenda politique». Cet agenda, pour lui, visait entre autres objectifs, à le juger, à le démettre de ses fonctions de maire de Dakar, de député

«LA RECONCILIATION DE MACKY ET WADE N'A AUCUN LIEN»

En outre, l'avocat Bathily a souligné qu'il n'existe aucun lien entre la libération de Khalifa Sall et la réconciliation de Macky Sall et Me Abdoulaye Wade à l'inauguration, le vendredi dernier, de la mosquée Masalikoul Djinane.

« Je ne fais pas un lien direct parce que la libération de Khalifa Sall a été d'abord une demande autant sociale que politique, car on ne peut pas ignorer toutes ces populations qui, à travers des pétitions, demandaient l'élargissement de Khalifa Sall de la prison », explique l'avocat de l'ancien maire de Dakar. Pour rappel, Khalifa Sall et ses co-accusés Mbaye Touré, et Yaya Bodian ont obtenu, le dimanche 29 septembre, à travers un décret présidentiel, une remise totale de peine.

RECONCILIATION MACKY- KHALIFA SALL

Me Demba Ciré Bathily, s'est prononcé par ailleurs sur une éventuelle réconciliation entre son client et le président Macky Sall qui l'a emprisonné pour détournement de deniers publics avant de lui accorder une grâce.

A en croire la robe noire, tout est possible en politique. « Je pense qu'en politique tout est possible. Rien ne peut être exclu à partir du moment où les uns et les autres nourrissent les mêmes desseins.

C'est toujours possible d'avoir des retrouvailles. Je ne dis pas que ce sera le cas, mais je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible », a dit Me Bathily sur la Rfm.

Revenant de même sur la libération de Karim Wade dont il était l'un des avocats, Demba Ciré Bathily a insisté sur le fait que le fils de Wade a été forcé à quitter le pays et que des dispositions ont été prises pour l'empêcher de revenir.

L'avocat affirmera cependant qu'il n y a jamais eu de protocole dans sa libération comme l'avaient soutenu certains politiciens