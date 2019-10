Tunisie: Deux trophées attribués à la Tunisie au Festival du film arabe de Malmö

Tunis — Le cinéma tunisien est à l'honneur au Festival international du film arabe de Malmö (MAFF) qui se tient, du 4 au 8 octobre 2019, en Suède. La cérémonie d'ouverture de cette édition a été marquée par l'attribution, à la Tunisie, de deux trophées, l'un au centre national du cinéma et de l'image (CNCI) et l'autre en hommage à feu Nejib Ayed, producteur et directeur des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC).

Les trophées ont été remis, respectivement, à Karima Amirat, représentante du CNCI et Lamia Guiga, directrice artistique des JCC, indique un communiqué de la Cité de la culture.

La Tunisie est l'invitée d'honneur de l'édition 2019 de cette manifestation dédiée au cinéma arabe en Scandinavie. La participation s'inscrit dans le cadre d'une coopération entre le Festival du film arabe de Malmö et le Centre national du cinéma et de l'image (CNCI - Tunisie).

Lors de la cérémonie inaugurale, le film 'Regarde-moi', réalisé par Néjib Belkadhi a été présenté. Le réalisateur a exprimé la fierté de voir son film présenté à l'ouverture du MAFF après une tournée réussie dans les plus importants festivals arabes et internationaux", indique la même source.

Evoquant la projection de ce long-métrage de fiction, la direction du MAFF a parlé d' «un choix réussi pour un film qui représente bien le cinéma tunisien, tout en mentionnant l'écho favorable auprès des cinéphiles présents au MAFF».

Revenant sur cet hommage à un pays hôte, Mouhamad Keblawi, fondateur et président du MAFF a souligné la «reconnaissance de l'évolution importante du cinéma tunisien, en témoigne sa présence et ses multiples distinctions dans les plus importantes manifestations cinématographiques, au cours des dernières années ».

Une exposition d'affiches de films classiques intitulée «53 ans de cinéma tunisien, du passé au présent» et une conférence élargie sur «le cinéma tunisien entre le passé et le présent» sont également organisés dans le cadre de cette manifestation.

L'hommage au cinéma national se poursuit à travers la projection des films tunisiens en compétition (5 longs-métrages et 4 courts-métrages).

Le CNCI présente ses activités au forum du marché de Malmö au MAFF, une plateforme, organisée du 5 au 8 octobre, pour la promotion du cinéma arabe pour le développement de partenariats avec des professionnels du film, notamment scandinaves. Trois projets de films tunisiens sont sélectionnés aux programmes de financement du Forum du marché du MAFF qui sont dédiés aux coproductions cinématographiques arabes et nordiques.

Depuis sa création en 2011, le MAFF n'a cessé d'être une plateforme pour la promotion du film arabe en Scandinavie offrant un panorama de l'industrie du film en région arabe et maghrébine. Ce rendez-vous annuel se présente comme un pont entre les cultures avec le cinéma comme langage visuel universel, afin de consacrer la diversité de la dimension humaine.