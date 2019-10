Algérie: Ghardaïa - Faire connaître les zaouïas pour une orientation éducative saine

Ghardaia — Les participants à une journée d'étude sur le rôle des zaouïas dans la formation ont prôné, lundi à Ghardaïa, la nécessité de faire connaitre les Zaouïas algériennes en vue de contribuer à une orientation éducative saine des nouvelles générations.

Les intervenants ont mis l'accent sur la place de choix des zaouïas aux côtés d'autres structures et institutions religieuses qui veillent à la propagation et la diffusion des enseignements de l'Islam et des valeurs de tolérance et de modération, conformément au référent religieux algérien.

Ils ont également appelé les citoyens à se parer des vertus islamiques, notamment les valeurs de reconnaissance mutuelle, de miséricorde, de tolérance et de paix pour vivre ensemble dans un environnement pacifié.

Un responsable de la zaouïa a affirmé que les disciples de la zaouïa El-Houda et El-Dia œuvrent à la promotion des vraies valeurs de l'Islam pour faire barrage à toutes les formes de radicalisation.

Plusieurs thèmes ont été débattus durant cette journée d'étude, notamment les zaouïas en Algérie, leur histoire et contribution à la propagation des préceptes de l'Islam, le rôle de la zaouïa dans la formation de l'individu: cas de la Zaouïa El-Houda et El-Dia, ainsi que la culture de paix et d'amour entre les musulmans.

Des séances de Dikr, panégyriques du Prophète (QSSL), suivies d'une lecture en groupe du saint Coran avec la participation des centaines de fidèles, en présence des autorités locales, ont ponctué cette rencontre à dimension académique et spirituelle.