Ile Maurice: Élections générales - Padayachy démissionne de la BoM pour s'engager auprès du MSM

Son nom est cité avec insistance pour une investiture MSM-ML. Et Renganaden Padachy a soumis sa démission ce lundi 7 octobre de son poste de first Deputy Governer de la Banque de Maurice et aussi comme Chairman de la Financial Services Commission. Il en a fait l'annonce sur sa page Facebook. Cela, afin de s'engager aux côtés de Pravind Jugnauth dans les prochaines élections, explique-t-il.

Je m'engage

Je vous annonce ma démission de la Banque de Maurice et de la Financial Services Commission. Deux institutions que j'ai servies avec dévouement et humilité en ma capacité de premier sous-gouverneur et de président du conseil d'administration.

Je partage avec vous ma décision de m'engager aux côtés de Pravind Jugnauth pour les prochaines élections générales. Je m'associe à un homme qui considère que L'HUMAIN doit être au centre du développement. Cette philosophie je l'ai porté depuis mes études universitaires qui m'ont amené à baser ma thèse de doctorat sur la dynamique de la pauvreté à Maurice. Mes recherches m'ont d'ailleurs permis de découvrir l'impact négatif des inégalités sur le potentiel et la croissance économique réel.

Je ne souhaite plus aujourd'hui être un témoin passif. Je veux de par mon engagement être partie prenante de ce vaste chantier dans lequel s'est engagé Pravind Jugnauth pour rendre la croissance économique plus inclusive.

Ce pays nous le transmettrons à nos enfants dans quelques années. Quel héritage leur laisserons-nous ? Moi, j'ai fait mon choix et je l'assumerai jusqu'au bout.

Votre dévoué