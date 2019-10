Ile Maurice: Mouvement patriotique - Barbier et Ganoo s'arrachent la rose

Qui détient les rênes du Mouvement patriotique (MP) ? Ceux qui ont choisi de s'aligner aux côtés du Parti travailliste (PTr) ou ceux qui ont préféré le Mouvement socialiste militant (MSM) comme allié ?

«Je détiens légalement l'emblème (NdlR : la rose) et le sigle du MP. Ils peuvent se réunir. Mais ceux qui prétendent être du MP doivent faire leur homework», a déclaré Alan Ganoo à l'express, hier, dimanche 6 octobre. Selon ses dires, le parti de la rose soutiendra le MSM, le 7 novembre, lors des législatives. Alan Ganoo a expliqué avoir pris sa décision en toute indépendance et sans influence. Cela, après les réalisations du MSM au gouvernement.

Sauf qu'à ce matin, on apprend qu'Alan Ganoo et Tania Diolle ont été évincés du MP hier soir, lors d'une réunion du parti. Jean-Claude Barbier a été élu nouveau président à l'unanimité par les membres du bureau national du parti.

Hier, le MP représenté par Atma Bumma, Jean-Claude Barbier, Norbert Froget et les autres étaient aux côtés des grévistes de la faim pour la création d'une Land Court, dont Clency Harmon. Une visite qui avait pour but de rassurer ce dernier. Ainsi, Jean-Claude Barbier et consorts ont confirmé qu'avec le PTr, le PMSD et eux, une Land Court sera bien créée. Selon nos informations, ce sont Alan Ganoo et Tania Diolle qui étaient en contact avec les grévistes.

Quatre investitures

Hier était aussi l'occasion pour Jean-Claude Barbier et ses collègues d'officialiser l'alliance entre le MP, le PTr et le PMSD. Cela, après une rencontre avec Navin Ramgoolam et Xavier-Luc Duval samedi soir. Le MP a obtenu quatre investitures pour les élections générales. Toutefois, selon nos informations, le projet d'alliance entre le MP et le PTr n'a pas encore été ratifié par les Rouges.

Deux autres membres, Tania Diolle et Vincent Ravat, ont choisi de suivre Alan Ganoo et soutenir le Mouvement socialiste militant (MSM). «Nous étions déjà surpris qu'Alan Ganoo ait annoncé l'alliance avec le PTr samedi matin et plus tard annoncer qu'il soutient finalement le MSM. Il était prévu que l'on discute avec le PTr dans l'après-midi. Le MP est né dans l'opposition. Nous avons eu quatre tickets avec le PTr dont un pour Tania Diolle», a fait valoir Jean-Claude Barbier.

La circonscription où Tania Diolle se présentera pour le scrutin était la pomme de discorde avec les Rouges. En s'alliant avec le MSM, la candidate battue à la partielle au n°18 devrait être au n°14, aux côtés d'Alan Ganoo. Vincent Ravat, de son côté, a préféré rester solidaire de son leader.