Ile Maurice: Vol à la station d'essence - Deux ans de prison pour Sky to Be

Le couperet est tombé ce lundi 7 octobre en cour de district de Port-Louis. Jean Patrice Kevin Dina, plus connu sous son nom de scène Sky to Be, écope de deux ans de prison pour une affaire de vol perpétré à la station-service de Shell, à Roche-Bois le 2 mars.

Le chanteur de 29 ans répondait à deux accusations formelles de «Larceny armed with offensive weapon whilst being masked» et «possession of stolen property». Il a été trouvé coupable du vol de la somme de Rs 19 960 au préjudice de la station-service tout en étant armé d'un sabre. Il avait été identifié par un pompiste et la somme volée avait été retrouvée sur lui.

Le magistrat Kevin Moorghen a estimé qu'une peine d'emprisonnement de deux ans est appropriée dans ce cas. Toutefois, le nombre de jours passé en cellule, soit 116, sera déduit de sa peine. Quant au complice de Sky to Be, Andy Selmour, âgé de 27 ans, il a écopé d'une peine d'emprisonnement de 18 mois, de laquelle 213 jours seront déduits.

Sky to Be n'est pas non plus sorti indemne du deuxième procès le concernant. Il est accusé dans cette affaire d'avoir détourné l'attention d'un policier au poste de police de Roche-Bois, le 3 juillet 2018, afin que le récidiviste Raymond Fabrice Dylan Goordin puisse s'emparer d'une motocyclette qui se trouvait dans la cour du poste. Alors qu'il avait plaidé non-coupable au début du procès, il a, ce lundi, accepté les faits qui lui sont reprochés.

De ce fait, le magistrat Kevin Moorghen lui a infligé une peine d'un mois de prison pour cette affaire. «A custodial sentence will meet the ends of justice», conclut le magistrat.